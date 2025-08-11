Liberan por error a un peligroso narcocriminal en Chile y emiten alerta internacional en Argentina

Un error judicial sacudió el ámbito de la seguridad internacional en las últimas horas en Chile y Argentina. Uno de los sicarios más peligrosos de Chile fue liberado y está prófugo, lo que desató un escándalo. Por esta razón, el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz emitió una alerta roja de Interpol ante la posibilidad de que Alberto Carlos Mejía Hernández, de 18 años, se encuentre en territorio argentino.

Mejía Hernández, de nacionalidad venezolana, está acusado de asesinar a un empresario en Santiago de Chile y de integrar la organización narcoterrorista «Tren de Aragua». El 10 de julio, un fallo firmado por la jueza chilena Inés Rodríguez ordenó su excarcelación, a pesar de que días antes se había dispuesto su prisión preventiva. Desde entonces, el joven sicario permanece prófugo.

Según medios chilenos, la investigación apunta a una posible red de corrupción que habría protegido al delincuente. La fiscalía analiza si el acta de excarcelación, presuntamente firmada de forma electrónica por la magistrada, fue falsificada tras una manipulación del sistema judicial.

En Perú trascendió que el prófugo habría ingresado en taxi a ese país, pero otras líneas investigativas sugieren que podría haberse ocultado en la Patagonia argentina.

“Luego de que Gendarmería nos envía el alerta, lo publicamos por prevención. No tenemos indicios de que integrantes de esa banda estén aquí, pero tampoco queremos que lleguen”, afirmó Pedro Prodromos, ministro de Seguridad de Santa Cruz.

Las autoridades mantienen en vigilancia los pasos fronterizos con Chile y trabajan en conjunto con Gendarmería para impedir el ingreso del criminal. Interpol difundió la fotografía del prófugo, detallando que mide 1,74 metros, tiene tez morena y un tatuaje en la mano derecha con el rostro del dios mitológico Zeus. Se solicita que cualquier información sea comunicada al 911.

El crimen en Santiago



El 19 de junio, el empresario chileno José Felipe Reyes Ossa fue asesinado a balazos en Santiago. La investigación señaló a tres sospechosos vinculados al Tren de Aragua, entre ellos Osmar Alexander Ferrer Ramírez, quien posteriormente fue identificado por huellas dactilares como Mejía Hernández.

El 9 de julio, la Justicia chilena ordenó prisión preventiva para los tres acusados, considerando el riesgo de fuga. Sin embargo, un día después, el mismo tribunal autorizó la liberación de Ferrer Ramírez mediante una resolución electrónica, lo que permitió la huida del sicario.

La excarcelación derivó en una causa paralela que investiga una posible manipulación del sistema informático del Poder Judicial chileno. Con la confirmación de la identidad del liberado, la Policía de Investigaciones de Chile intensificó la búsqueda y activó la alerta roja internacional.