Lo identificaron durante una recorrida en Viedma, descubrieron que era buscado y quedó detenido

El hombre fue identificado durante un operativo preventivo en Viedma y quedó detenido por disposición de la Fiscalía. Foto: Marcelo Ochoa.

Un hombre que era buscado por la Justicia fue identificado durante un procedimiento preventivo realizado por la Policía en Viedma y posteriormente quedó detenido por disposición de la Fiscalía, en el marco de una causa vinculada a un hecho de violencia de género.

El procedimiento se inició cuando personal policial realizaba tareas de prevención en la zona de las calles 2 y 31. Durante la recorrida, los efectivos identificaron a un joven que se encontraba en el lugar y realizaron una consulta a través del sistema 911 RN Emergencias.

La Policía detectó que tenía un pedido de paradero vigente

La verificación permitió establecer que sobre el hombre pesaba una solicitud de paradero registrada desde abril de 2024, relacionada con actuaciones judiciales por un hecho de lesiones.

Ante esta situación, el joven fue trasladado a una unidad policial para completar su identificación y verificar los antecedentes registrados en los sistemas.

Luego intervino la Fiscalía de turno, que analizó la información obtenida y dispuso que el hombre quedara detenido.

Según se informó, la medida está vinculada a una investigación que lleva adelante la Fiscalía N° 2, por una causa de lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.