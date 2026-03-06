Los descubrieron con drones cuando se preparaban para cazar ciervos: cayeron demorados en Villa Traful

Un operativo de control en la Ruta Provincial 63 de Neuquén, a la altura del kilómetro cinco, derivó en la demora de seis hombres investigados por presunta caza ilegal de fauna silvestre en un campo privado. El procedimiento, que fue coordinado por organismo provinciales, se desarrolló en cercanías de Villa Traful.

Según informó el Gobierno de Neuquén, el operativo comenzó durante controles de rutina con drones, cuando se detectó a dos personas caminando “en actitud de caza” en un área donde no existen cotos habilitados. A partir de esa observación se desplegó un procedimiento de búsqueda en la zona.

Operativo por caza ilegal con despliegue de drones y fuerzas especiales

El procedimiento incluyó personal de Guardafauna de la Provincia, del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), de la División Criminalística y efectivos de la Comisaría 23 y del Comando Radioeléctrico de San Martín de los Andes.

Las autoridades informaron que uno de los demorados es oriundo de la provincia del Neuquén, mientras que los demás tienen domicilio en Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos y Buenos Aires.

En el lugar los agentes secuestraron astas y cabezas de ciervo colorado, restos óseos y cortes de carne del animal faenado. También incautaron armas, municiones, equipos de comunicación, herramientas y ropa camuflada.

Secuestraron un fusil con mira telescópica, una pistola y 261 cartuchos

Entre los elementos retenidos se identificó un fusil calibre .300 Winchester Magnum con mira telescópica, una pistola Steyr modelo S9 y 261 cartuchos de distintos calibres. También se hallaron binoculares, linternas, serruchos y equipos electrónicos.

De acuerdo con información oficial, una de las cabezas de ciervo colorado secuestradas, con ocho puntas, “coincidiría con medios de prueba previamente incorporados a la investigación”.

El procedimiento se realizó en la Ruta Provincial 63, cerca del kilómetro cinco, en un sector sin cotos habilitados.

Durante el allanamiento se revisaron tres vehículos: una camioneta Volkswagen Amarok, un Volvo C30 y una Toyota Hilux. El gobierno informó que sus dueños autorizaron la requisa y en el procedimiento se secuestraron otros elementos vinculados a la causa.

Los seis hombres fueron notificados de la causa por disposición del Ministerio Público Fiscal luego del examen médico correspondiente. El procedimiento finalizó en la Comisaría 51 de Villa Traful.