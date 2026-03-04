Secuestraron armas y detuvieron a un hombre tras una denuncia por amenazas en Bariloche

El allanamiento se realizó en el barrio Virgen Misionera de Bariloche y culminó con un detenido.

Una investigación iniciada a partir de una denuncia por amenazas derivó en un allanamiento en el barrio Virgen Misionera de San Carlos de Bariloche. El operativo culminó con el secuestro de armas y la detención de un hombre de 38 años. La intervención fue ordenada por la Fiscalía de turno luego de reunir testimonios y elementos que vinculaban a los sospechosos con un episodio ocurrido el lunes por la tarde.

El hecho que originó la causa

Todo comenzó alrededor de las 18.30, cuando una mujer de 57 años alertó que cuatro hombres habían llegado en un Fiat Regatta a la casa de su hijo. Según relató, uno descendió del vehículo con una piedra en la mano.

Aunque los individuos se retiraron asegurando que se habían equivocado de domicilio, la situación generó inquietud entre los vecinos. Posteriormente, surgió un dato clave: el conductor del auto tendría un arma de fuego y la habría dejado en un taller mecánico vinculado a uno de los involucrados.

Orden judicial y operativo

Con esa información, el personal policial inició tareas de verificación y puso en conocimiento a la Fiscalía. Tras analizar los indicios, se solicitó y obtuvo una orden de allanamiento.

El procedimiento se realizó esta mañana con participación de efectivos de la Comisaría 27° y del grupo especial COER. El operativo se desarrolló sin incidentes y bajo control.

Durante la requisa se secuestraron varias armas blancas, un arma de aire comprimido y una tumbera, artefacto de fabricación casera con capacidad de disparo.

Detenido e investigación en curso

Como resultado del allanamiento, fue detenido un hombre mayor de edad, vecino del taller señalado en la investigación. Quedó a disposición de la Justicia conforme al Código Procesal Penal.

La causa continúa para determinar el alcance de las responsabilidades y el contexto en que se produjo el episodio inicial. Desde la fuerza destacaron la colaboración vecinal y el trabajo articulado con el Ministerio Público Fiscal.