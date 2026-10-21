Buscan intensamente a un policía de Río Negro que fue visto por última vez en Roca 

La Policía de Río Negro busca a Julio César Parada, un efectivo de 32 años que presta servicios en la Comisaría 33° de Allen y cuyo paradero se desconoce desde la mañana de este miércoles. La investigación se inició luego de que su madre se presentara en la Comisaría 3° de General Roca para alertar sobre su ausencia.

Según la exposición, Parada fue visto por última vez durante la mañana en su vivienda, ubicada sobre la calle Tres Arroyos. Ante la falta de novedades, la Fiscalía de turno ordenó formalizar la denuncia y activar las diligencias para localizarlo.

En el operativo trabajan efectivos de la Brigada de Investigaciones y personal de distintas unidades policiales de la región, que buscan reunir información para establecer dónde se encuentra el uniformado.

Julio César Parada había salvado a dos bebés en Allen

La búsqueda del efectivo también remite a dos intervenciones que protagonizó en noviembre de 2025, cuando logró asistir a dos bebés que atravesaban emergencias respiratorias.

En el primer caso, un niño de un año y dos meses se estaba asfixiando en su casa. Durante el traslado al hospital, el entonces cabo Parada realizó maniobras de reanimación hasta que el pequeño recuperó la respiración.

Tiempo después, una mujer llegó a la comisaría con su beba, que no respiraba. Parada volvió a intervenir y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que la niña expulsó flemas y volvió a respirar. Luego fue trasladada al hospital, donde confirmaron que estaba fuera de peligro.

Mientras continúa la búsqueda, la Policía trabaja para determinar el paradero del agente. Ante cualquier información se solicita comunicarse a la comisaría mas cercana.