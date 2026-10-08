No frenaron ante la Policía, escaparon y uno habría tirado cocaína: tres detenidos en Viedma

No frenaron ante la Policía y desataron una persecución en Viedma. Foto ilustrativa.

Una persecución policial que comenzó en plena madrugada en Viedma terminó con tres jóvenes detenidos, un vehículo secuestrado y el hallazgo de 9,5 gramos de cocaína. Según informaron desde la Policía, uno de los ocupantes habría descartado la droga mientras intentaba escapar a pie.

El procedimiento ocurrió alrededor de la medianoche, cuando efectivos de la Comisaría 1° realizaban tareas de prevención y observaron un Chevrolet Prisma blanco en el que viajaban tres personas.

El vehículo circulaba por Álvaro Barros en dirección al bulevar Sussini cuando los policías intentaron detenerlo para identificar a sus ocupantes. Sin embargo, el conductor no respondió a las señales sonoras y lumínicas y aceleró, por lo que comenzó una persecución.

El seguimiento se extendió por distintas calles de la ciudad hasta que los efectivos lograron interceptar el automóvil en inmediaciones de bulevar Contín al 25. Allí intervino también un segundo móvil policial y los tres ocupantes fueron obligados a descender.

Se trataba de jóvenes de 18, 19 y 20 años.

Uno de los jóvenes escapó y habría descartado la droga

La situación continuó cuando los policías realizaban el cacheo de seguridad. De acuerdo con la información oficial, el joven de 20 años lanzó un manotazo contra uno de los efectivos y comenzó a correr.

Los policías fueron tras él y lograron interceptarlo aproximadamente 100 metros más adelante. Durante ese trayecto, según se informó, habría arrojado un envoltorio transparente sobre el césped de la vereda, en la esquina de Colón y Contín.

El envoltorio contenía una sustancia blanca que posteriormente fue sometida a un narcotest.

Mientras se desarrollaba la persecución del joven, los otros dos ocupantes del vehículo también intentaron escapar. Sin embargo, fueron reducidos a pocos metros del lugar.

Los tres quedaron detenidos y fueron trasladados por una causa por atentado y resistencia a la autoridad. Además, el Chevrolet Prisma fue secuestrado de manera preventiva.

El narcotest confirmó que era cocaína

Luego intervino personal de Toxicomanía, que realizó el análisis de la sustancia encontrada durante el procedimiento. El narcotest dio resultado positivo para cocaína.

El pesaje determinó que se trataba de 9,5 gramos de la sustancia, que fueron secuestrados por la unidad especial.

Por el hallazgo de la droga tomó intervención la Justicia Federal, ante la posible infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.