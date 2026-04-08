Un control destapó un caso de abigeato en Río Negro: $16 millones, armas y 127 animales irregulares

Un hombre fue imputado por abigeato y quedó bajo control con tobillera electrónica. Foto Archivo: Marcelo Ochoa

Un operativo de la Brigada Rural en la zona de Lamarque permitió desarticular un presunto esquema vinculado al abigeato, con el secuestro de una millonaria suma de dinero, armas de fuego y más de un centenar de animales en situación irregular. La investigación se inició a partir de una denuncia por robo de ganado y derivó en una serie de procedimientos que dejaron al descubierto posibles maniobras ilegales en el manejo de hacienda. Como resultado, un hombre de 32 años fue imputado y quedó sujeto a medidas cautelares.

El inicio: dinero y armas en un control

El primer indicio clave surgió durante una requisa vehicular, donde efectivos policiales hallaron más de 16 millones de pesos en efectivo. En el mismo procedimiento también se secuestró una pistola calibre 9 milímetros cargada y un rifle de caza mayor.

Este hallazgo impulsó a los investigadores a profundizar la pesquisa, lo que derivó en una serie de allanamientos en distintos establecimientos rurales de la región.

Allanamientos y secuestro de armamento

En los procedimientos posteriores, la Brigada Rural detectó una importante cantidad de armas y municiones. Entre los elementos incautados se encontraba un rifle calibre 22 con mira telescópica y más de 250 municiones de diversos calibres.

El volumen y la variedad del armamento motivaron actuaciones paralelas por tenencia irregular, mientras se continúa analizando el origen y posible utilización de estos elementos.

Control de hacienda: más de 100 animales en la mira

El dato más relevante surgió del control de animales. En total, se relevaron 127 vacas, de las cuales 57 no presentaban marca identificatoria, por lo que fueron consideradas «orejanas» e incautadas de inmediato.

En tanto, las restantes 70 tenían distintas marcas, lo que generó sospechas sobre su procedencia. Por este motivo, también fueron retenidas preventivamente hasta que se acredite su titularidad mediante la documentación correspondiente.

Todos los animales fueron trasladados a un predio seguro para su resguardo y verificación, con intervención de inspectores de Ganadería que participaron del operativo.

Avance de la causa judicial

Además de los animales y el armamento, durante los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos que serán peritados para profundizar la investigación.

En el marco de la causa, un hombre de 32 años fue detenido e imputado por abigeato agravado. Tras la formulación de cargos, la Justicia dispuso su libertad bajo medidas cautelares: deberá cumplir restricciones durante cuatro meses y portar una tobillera electrónica.

Investigación en curso

El procedimiento permitió no solo responder a la denuncia inicial, sino también detectar un posible entramado más amplio de irregularidades en la actividad rural.

Las autoridades continúan trabajando para determinar la procedencia de la hacienda, establecer responsabilidades y avanzar en la causa, que permanece en plena etapa investigativa.