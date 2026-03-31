Operativo policial en una fiesta electrónica de Cipolletti detectó cocaína, marihuana y anfetaminas

Un procedimiento policial desplegado durante la madrugada del domingo en Cipolletti permitió detectar y secuestrar distintas sustancias ilegales en el marco de una fiesta electrónica. La intervención, de carácter preventivo, se realizó en un predio ubicado sobre calle Julio Dante Salto, donde efectivos policiales y personal especializado llevaron adelante controles sobre los asistentes.

Controles y secuestro de sustancias

El operativo incluyó presencia visible, recorridas dentro del predio y cacheos preventivos, lo que permitió identificar a varias personas en posesión de estupefacientes.

Como resultado, se incautaron 2,3 gramos de marihuana suelta, al menos ocho cigarrillos armados y 0,6 gramos de cocaína. Además, se detectaron 4,2 gramos de anfetaminas, junto con comprimidos que también arrojaron resultado positivo en los test de campo.

Drogas sintéticas en circulación

Entre los elementos secuestrados se destacaron pastillas de diseño, una de ellas con forma de copa de fútbol, que dio positivo para metanfetamina, al igual que otro comprimido de color violeta.

Asimismo, se halló una sustancia compatible con ketamina, confirmada mediante test orientativo en el lugar. Todo el material fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia Federal.

Personas notificadas y sin incidentes

En total, diez personas fueron notificadas por infracción a la Ley 23.737, sin que se registraran detenciones, ya que se trataba de tenencia en pequeñas cantidades.

El procedimiento se desarrolló sin incidentes y con colaboración de los asistentes, lo que permitió completar los controles de manera ordenada.

Prevención en espacios recreativos

Desde el área de Seguridad destacaron que este tipo de operativos busca reforzar la presencia del Estado en eventos masivos y reducir los riesgos asociados al consumo de sustancias.

Además, remarcaron la preocupación por la circulación de drogas sintéticas en ámbitos nocturnos, muchas veces combinadas con otras sustancias, lo que incrementa los riesgos para la salud.

La continuidad de estos controles, indicaron, resulta clave para detectar situaciones a tiempo y prevenir consecuencias mayores.