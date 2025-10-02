Patricia Bullrich anunció que un avión de la Fuerza Aérea traerá a uno de los detenidos por el triple femicidio

Por el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez ocurrido en Florencia Varela, ya hay nueve detenidos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, comunicó este jueves que esta mañana partirá un vuelo para traer al país a Matías Ozorio, uno de los arrestados.

Patricia Bullrich confirmó que vendrá al país uno de los detenidos del triple femicidio

La funcionaria comunicó que a las 11 despegará un vuelo de la Fuerza Aérea con efectivos de la Policía Federal, Interpol, y Bonaerense «para traer al país a Matías Ozorio». Así lo confirmó en su red X:

A las 11h despega un vuelo de la Fuerza Aérea con 7 efectivos del @DFI_Arg de la PFA e Interpol-PFA, y 5 de la Policía Bonaerense, para traer al país a Matías Ozorio, ya detenido e investigado por el triple crimen de Brenda, Morena y Lara. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 2, 2025

Quiénes son los detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela

Los primeros siete arrestados fueron Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Ariel Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez.

Luego llegaron las detenciones Tony Janzen Valverde Victoriano, alías “Pequeño J”, apuntado como el presunto ideólogo de los crímenes. también fue arrestado Matías Agustín Ozorio, su mano derecha.

Triple femicidio en Florencio Varela: «El viernes se abrirán los celulares», anunciaron

El fiscal Carlos Adrián Arribas, miembro de la UFI de Homicidios de La Matanza, también ratificó la llegada que se producirá hoy de ozorio. Además indicó que la causa sigue con secreto de sumario.

“El viernes se abrirán los teléfonos celulares y es muy importante porque vamos a sacar información de las personas que están detenidas”, añadió el fiscal según citó Infobae.