«Pequeño J» negó ser el cerebro del triple femicidio en Florencio Varela: «Me están echando la culpa»

Tony Janzen Valverde Victoriano, apodado como «Pequeño J», fue finalmente atrapado. El joven de 20 años, señalado como el autor intelectual del triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), fue detenido en Perú y mientras era trasladado por las autoridades policiales brindó declaraciones para negar su participación en el macabro crimen de las chicas de La Matanza.

El principal acusado del triple femicidio de Florencio Varela fue arrestado en la ciudad de Pucusana, al sur de Lima, mientras se escondía dentro de un camión a la altura del kilómetro 70 de la ruta.

Mientras era trasladado, los periodistas locales le preguntaron sobre el triple femicidio y el de forma inmediata aseguró: «No tengo nada que ver». Valverde Victoriano agregó a su defensa ante las cámaras: «Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie. Tienen que encontrar al culpable porque yo no tengo nada que ver».

Sobre el arresto de este joven, las fuerzas de seguridad relataron que habían estado rastreando sus movimientos mediante antenas, lo que permitió desplegar un operativo en la ruta para detener el vehículo y descubrirlo oculto.

La detención se produjo poco después de que fuera atrapado Matías Agustín Ozorio, su mano derecha.

El rol de «Pequeño J» en el triple femicidio

«Pequeño J» es acusado de haber planeado el triple femicidio y de tender una trampa para atraer a las jóvenes a una casa donde fueron asesinadas. Los investigadores creen que el crimen fue ejecutado como un mensaje mafioso dentro del submundo del narcotráfico.

«Pequeño J» es descrito por los investigadores como un delincuente joven, «extremadamente sanguinario» y carente de límites a la hora de disciplinar a quienes trabajan para él. La investigación apunta a que el hecho incluyó una transmisión en vivo a un grupo cerrado de Instagram, donde se mostró la tortura.

En este contexto, la Fiscalía considera el crimen como una demostración de poder mafioso. Para el colectivo Ni Una Menos el caso puso al descubierto que «hay pibas pobres asesinadas» y responsabilizó al Estado por la falta de políticas de protección.

«Pequeño J»: de dónde viene el apodo del acusado por el triple femicidio

El apodo «Pequeño J» se remonta a la historia familiar de Tony Valverde, ya que es hijo de Janhzen Valverde, un integrante de una banda criminal que fue asesinado en un ajuste de cuentas en Perú en 2018.

Su padre pertenecía a la banda delictiva “Los Injertos de Nuevo Jerusalén”, que se originó y operaba en el distrito La Esperanza, de la provincia de Trujillo. El asesinato de Janhzen Valverde en diciembre de 2018 fue, según la policía peruana, una venganza perpetrada por Wilder Lara Chávez, miembro de la banda rival “La Jauría”.

El motivo: vengar la muerte de un integrante de su propia banda que había sido ejecutado meses antes por el grupo de «Los Injertos de Nuevo Jerusalén».

Este contexto de violencia y venganza entre grupos criminales peruanos es el trasfondo que marca el origen y el perfil de «Pequeño J», el joven narco que ahora está a disposición de la Justicia por el triple femicidio en Florencio Varela.

