Avance minero en Santa Cruz: Orosur se quedó con el 100% de El Pantano y define una nueva fase de exploración

Orosur anunció la conclusión del análisis de la primera campaña de perforación que se llevó adelante en el proyecto El Pantano, ubicado en Santa Cruz. A partir del mismo se pudo identificar un importante sistema epitermal de oro y plata, motivo por el que ya se está planificando la siguiente fase de exploración.

Además, la empresa alcanzó la titularidad del 100% del proyecto luego de cumplir de manera anticipada los compromisos de inversión estipulados en el acuerdo firmado con la compañía local Deseado Dorado.

La iniciativa abarca aproximadamente 560 kilómetros cuadrados de concesiones mineras, y es una de las más importantes de la compañía. Se encuentra en el Macizo del Deseado, una de las regiones con mayor potencial minero y está situado cerca de dos importantes yacimientos en producción como lo son Cerro Negro de Newmont y Cerro Vanguardia de AngloGold.

En 2022, Orosur había firmado un contrato joint venture con Deseado Dorado para avanzar con la exploración del proyecto. Ese convenio establecía que debía invertir un total de 3 millones de dólares en trabajos de exploración durante cinco años para quedarse con la totalidad de la propiedad de El Pantano.

En verde, la ubicación del proyecto El Pantano en Santa Cruz. Imagen: Orosur.

Tras completar una primera etapa con una inversión de 1 millón de dólares y finalizar recientemente la segunda fase, con otros 2 millones de dólares destinados a perforaciones y estudios, la compañía cumplió antes de lo previsto con todos los compromisos del acuerdo. De esta manera, pasó a ser propietaria del 100 % del proyecto.

Como parte del convenio, los antiguos dueños conservarán el derecho a recibir un 2 % de los ingresos generados por una eventual producción futura del yacimiento, mediante una regalía sobre las ventas del mineral. La empresa, sin embargo, tendrá la opción de reducir esa regalía a la mitad pagando 1 millón de dólares en el futuro.

Cómo se desarrolló el trabajo de exploración

Según indicó la minera en un comunicado, hasta ese momento el proyecto había sido objeto de una escasa exploración moderna, a excepción de algunos trabajos geoquímicos y geofísicos superficiales realizados en el cuadrante sureste por una empresa anterior. Sin embargo, nunca antes se habían llevado a cabo perforaciones dentro del área.

Desde la firma del acuerdo, Orosur desarrolló extensos trabajos de exploración en el proyecto, que incluyeron mapeo geológico, muestreos de superficie y estudios geoquímicos y geofísicos. Los resultados obtenidos reforzaron la hipótesis de que El Pantano tiene potencial para albergar un sistema epitermal de gran escala.

A finales de 2025 se realizó el primer programa de perforación dentro del proyecto, que consistió en 24 pozos diamantinos que totalizaron 5.533 metros de profundidad. El mismo concluyó en el primer trimestre de 2026.

A partir del análisis, la empresa consideró que los resultados respaldan su hipótesis de que El Pantano alberga un importante sistema mineral epitermal de oro y plata, lo que motivó a que se continúe con la exploración.

El CEO de Orosur, Brad George, comentó al respecto: «Empezar la exploración desde cero nunca es fácil, pero el trabajo realizado por nuestro equipo respalda nuestra opinión inicial sobre el extraordinario potencial de El Pantano. Ahora somos dueños del 100 % del proyecto, por lo que tenemos muchas opciones a nuestra disposición».