El hospital de Añelo, entre la ampliación de los centros de salud y la demanda de profesionales 

La significativa migración de personas que buscan oportunidades laborales en la región Vaca Muerta repercute en el sistema de salud porque demandan atención en el hospital Dr Atermio Bautista de Añelo, perteneciente a la Zona Sanitaria V.

El director del hospital, Nicolás Ochoa, especialista en odontología, describió la situación que atraviesa la institución. La infraestructura y la incorporación de un médico de guardia figuran entre las necesidades principales.

Respecto a la infraestructura, Ochoa expresó que “Añelo está quedando chica”, pero valoró el trabajo mancomunado entre el Ejecutivo municipal y el Ministerio de Salud para ampliar la red sanitaria. “Tenemos proyectado la creación de un nuevo centro de salud en la meseta y la ampliación de uno ya está existente en esa zona”, comentó el director.

Cuestiones habitacionales y educativas han sido barreras para que más agentes de salud decidan radicarse en Añelo. “¿Cómo haces para atraer a ese profesional cuando la localidad todavía le falta infraestructura?; si quiero traer al pediatra, no viene solo, viene con familia”, se preguntó el profesional.

Nicolás Ochoa, director del hospital, y el intendente de Añelo, Fernando Banderet / Foto gentileza

En cuanto a las guardias médicas, precisó sobre la necesidad de incorporar un segundo profesional de apoyo y la apertura de más consultorios. Este petitorio ya se ha formulado al Ministerio de Salud, y al jefe de la zona sanitaria Daniel Conti.

El director del hospital expresó que, esta demanda, tiene que ser justificada. “Estadísticamente a nosotros nos da para tener un segundo médico de guardia”, señaló.

El hospital de Añelo se ubica en la calle 2, en la intersección de las calles 19 y 20.

Demandas de profesionales para San Roque y Los Chihuidos

Ochoa describió otra problemática, que es la incorporación de profesionales de la salud en parajes rurales como San Roque y Los Chihuidos. Para cubrir esos puestos, el odontólogo marcó que “La gente que vive en esa zona rural no puede acceder al puesto porque no tienen los estudios secundarios, que son los requisitos que pide el sistema de salud”

Por otra parte, se refirió a la lejanía de estos parajes, por lo que o “no se presenta nadie”, o “toman el puesto y después nos renuncian, teniendo que volverse a hacer el proceso administrativo”.

A pesar de este panorama, el director del hospital se mantiene positivo, marcando que son períodos transitorios. “Estás bien cuatro años y luego los profesionales se vuelven a ir”, agregó.