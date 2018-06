Prisión domiciliaria para el policía que secuestró a su ex en Chos Malal

Le impusieron prisión domiciliaria con custodia permanente al policía que el domingo mantuvo como rehén a su ex pareja por espacio de más de dos horas en Chos Malal. A principios de abril otro uniformado mantuvo cautivo a su hijo, amenazó con prenderse fuego junto al niño y culminó su raid delictivo con la quema de una Chevrolet Meriva, una Ford F 100, un móvil policial y 10 baños químicos, entre otros elementos.

Los casos son preocupantes, dado se son protagonizados por efectivos policiales, que deberían velar por la seguridad de toda la población.

Este último hecho ocurrió el domingo, cuando el uniformado fue a retirar a sus hijos de uno y tres años de la vivienda de una familiar de su ex pareja, en el marco de un régimen de visitas. Como no estaban allí se dirigió a la casa de la mujer, donde la mantuvo privada de la libertad. Las versiones sobre si los niños también fueron secuestrados no son claras, ya que hay fuentes que indicaron que fue así mientras que otras afirman que fueron retirados por sus abuelos cuando comenzó el conflicto.

Luego de dos horas dejó salir a la mujer, luego hizo lo propio él y, además, entregó el arma, tras lo cual fue trasladado al hospital y luego quedó detenido. Pasado el mediodía fue traslado ayer a la Oficina Judicial donde se concretó la audiencia de formulación de cargos.

El fiscal Ricardo Videla solicitó la prisión preventiva para el uniformado, mientras que el defensor oficial penal Juan Pablo Dirr se inclinó para la prisión domiciliaria. En la audiencia juez Leandro Nieves le impuso la prisión domiciliaria con custodia permanente, la que cumplirá en la vivienda de su actual pareja, que también es policía.

Es el segundo caso que involucra a policías jóvenes en hechos de estas características. A principios de abril, un policía se atrincheró en el domicilio junto a su hijo, luego de agredir a su esposa. Cuando ella salió de la casa en busca de ayuda, el agente se atrincheró en la vivienda y tomó como rehén a su hijo de cuatro años.

El hombre había llegado de una fiesta a la casa familiar y tras una situación de violencia con su pareja, que la obligó a salir del lugar y pedir ayuda, el policía se atrincheró con su hijo.

Para entonces había emprendido un raid incendiario que destruyó una Chevrolet Meriva, una Ford F 100, un móvil policial, 10 baños químicos y un galpón donde había un tractor.

Los daños fueron totales y si bien los bomberos llegaron al lugar, las llamas podían verse a lo lejos, y no pudieron hacer nada por las constantes amenazas del hombre que se encontraba con el arma reglamentaria en mano y el niño.

