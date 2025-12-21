Prófugo de Chubut fue detenido en El Bolsón tras dos robos: las cámaras del 911 fueron la clave

La investigación apoyada en cámaras del 911 permitió detener a un prófugo y esclarecer dos hechos violentos en pleno centro de El Bolsón.

La Policía de Río Negro logró esclarecer en menos de dos horas dos robos ocurridos en El Bolsón y detener al principal sospechoso, un hombre de 31 años que registraba un pedido de captura vigente en la provincia de Chubut. El rápido accionar permitió neutralizar una situación de riesgo y llevar tranquilidad a vecinos y comerciantes.

La investigación se desplegó durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, con un operativo que combinó patrullajes, entrevistas a testigos y el análisis de imágenes del sistema 911 RN Emergencias, claves para reconstruir los movimientos del agresor.

Dos hechos en el centro de la ciudad

El primero de los episodios se registró cerca de las 23 del viernes, cuando un joven de 27 años fue herido con un arma blanca frente a un local ubicado en la intersección de avenida San Martín y Matheu. La víctima fue asistida y el hecho motivó la inmediata intervención policial.

Minutos más tarde, una mujer de 21 años fue abordada en Matheu y Rivadavia por un individuo armado con un cuchillo que intentó sustraerle el teléfono celular. La joven se resistió y, si bien hubo forcejeo, no sufrió lesiones.

Investigación y análisis de cámaras

Tras los ataques, se activó un amplio operativo que incluyó recorridas preventivas y entrevistas con personas que se encontraban en la zona. En paralelo, se analizaron registros de cámaras de seguridad del sistema 911, que aportaron datos precisos sobre la fisonomía y el recorrido del sospechoso.

La información permitió establecer que el agresor se ocultaba en distintos domicilios e incluso en una escuela de carpintería, lo que ayudó a acotar el radio de búsqueda y anticipar sus posibles desplazamientos.

Captura del prófugo

Finalmente, alrededor de la 1 de la madrugada del sábado, el hombre fue interceptado en la zona de Matheu y Costanera. Al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga, pero fue reducido tras una breve persecución.

La descripción física del detenido coincidía con la aportada por las víctimas y testigos: estatura media, nariz prominente y vestimenta de color verde. Además, se confirmó que registraba un pedido de captura vigente en la provincia de Chubut, donde contaba con antecedentes.