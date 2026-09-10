Intento de homicidio en Bariloche: tres allanamientos y una mujer detenida

Una mujer de 33 años fue detenida este jueves en el contexto de allanamientos realizados por la Policía de Río Negro como parte de la investigación que se realiza por el intento de homicidio de un hombre la madrugada del domingo en el barrio Nahuel Hue, en Bariloche.

La tarea de investigación de la comisaría 42, en conjunto del cuerpo de investigaciones judiciales y el grupo COER, avanzó esta mañana con tres allanamientos simultáneos en viviendas de los barrios Nahuel Hue y Nuestras Malvinas, en la zona Sur de Bariloche, por la causa que investiga lesiones graves e intento de homicidio de un hombre de 30 años que ingresó al hospital zonal días atrás con una herida cortopunzante en el abdomen y lesiones cortantes en el rostro y cuero cabelludo, según pudo conocer Diario RÍO NEGRO.

La víctima permanece internada en grave estado.

En el hecho, ocurrido la madrugada del domingo, se denunció al 911 que presuntamente dos personas agredieron físicamente a un tercer hombre que quedó tirado en la vía pública, en la intersección de Gobernador Vernet y Nehuen, con lesiones graves. En ese momento no se pudo identificar a ninguno de los autores.

Según fuentes policiales, este jueves entre las 7:45 y 10:45, se concretaron tres allanamientos. En una de las viviendas se secuestró un cuchillo de 28 centímetros; en otro domicilio celulares, prendas de vestir, un arma blanca de hoja curva y otros dos cuchillos que podrían estar vinculadas al hecho.

En la diligencia policial fue detenida una mujer de 33 años por el presunto delito de encubrimiento. Según dispuso el fiscal de turno Facundo D’Apice.