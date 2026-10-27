Quién es Renato Iván Tabella, el sospechoso detenido por dos femicidios en Córdoba y Buenos Aires

Un hombre de 28 años fue detenido en Buenos Aires acusado por el femicidio de Daniela Villalba, de 29 años, en Córdoba, y de Tatiana Micaela Fernández, de 27 años, en el barrio porteño de Retiro. El imputado fue identificado como Renato Iván Tabella.

El hombre tenía su domicilio registrado en Villa Giardino, Valle de Punilla, aunque los vecinos de la zona indicaron que no residía allí habitualmente, según informó La Nación. Tabella compartía en sus redes sus dos principales aficiones: el metal pesado y el BMX, la disciplina deportiva enfocada en realizar saltos y acrobacias en bicicleta.

Detuvieron en Buenos Aires al sospechoso de asesinar a dos mujeres

El Ministerio de Seguridad porteño informó que el detenido atacaba a trabajadoras sexuales tras coordinar encuentros en departamentos mediante aplicaciones de citas. Además, en las dos escenas del crimen los investigadores constataron que faltaban los teléfonos celulares de las víctimas.

El cuerpo de Villalba fue hallado la semana pasada en un departamento del barrio Cofico, en la capital cordobesa. La joven tenía heridas graves en el cuello y en los brazos, según determinaron las primeras pericias médicas.

Tatiana Micaela Fernández y Daniela Villalba.

Los registros captados por cámaras de seguridad públicas y privadas del edificio permitieron identificar a Tabella saliendo de la propiedad. En las filmaciones se observó al sospechoso con una valija y una alfombra que luego fueron descartadas a 500 metros.

El recorrido del imputado continuó por un puente cercano en dirección al centro urbano, donde los domos policiales registraron su rostro. Con esa evidencia, la Policía pudo obtener su identidad completa y el número de DNI durante la jornada del sábado.

Femicidios en Córdoba y CABA: las cámaras de seguridad permitieron identificar al acusado

El segundo hecho imputado ocurrió en Retiro, donde fue hallado el cuerpo de Tatiana Micaela Fernández en un departamento alquilado de forma temporaria. El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, confirmó que el cuerpo estaba tapado con una sábana.

La autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense determinó que la causa de muerte de Fernández fue una «asfixia mecánica por compresión». La modalidad del ataque coincidió con el episodio de violencia registrado días atrás en la provincia de Córdoba.

Durante el procedimiento judicial en el hotel porteño, los detectives secuestraron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, ropa y cuatro chips telefónicos. El imputado no registraba antecedentes penales previos al momento de su aprehensión en la capital.

El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, confirmó en conferencia de prensa: “Esta es una persona que no tiene antecedentes penales. Viajó a Buenos Aires en un colectivo de línea con su DNI”.

La causa judicial a cargo del juez Guillermo Rongo y el fiscal Matías Di Lello

En las próximas horas el juez nacional en lo criminal y correccional Guillermo Rongo y el fiscal Matías Di Lello tomarán declaración indagatoria al imputado. Las autoridades buscan establecer la secuencia exacta de los desplazamientos realizados entre ambas jurisdicciones.

Los investigadores analizan además los elementos informáticos secuestrados para determinar si existen otras denuncias o contactos registrados bajo el mismo modo de acción. La causa continúa en etapa de instrucción coordinada entre ambas fuerzas de seguridad.