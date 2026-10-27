Alimentación del futuro: los tres proyectos distinguidos por combinar innovación, tecnología y nutrición saludable

Saludables y disruptivos. Los alimentos que cambiarán la nutrición en el futuro.

En el marco de la Bio Expo Crossing Over Latam que se realizó en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), se entregaron los premios «Alimentación del Futuro», una distinción que premia a los desarrollos alimentarios que integran calidad nutricional, accesibilidad, sabor, innovación y sostenibilidad.

La distinción es entregada por el Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria (CIATI) y la Fundación Ciencia para el Ser, y es la segunda edición de un premio que en su edición 2026 trascendió las fronteras argentinas, con la participación de 135 proyectos originados en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

Futuro. Los alimentos más innovadores, premiados por el CIATI (Foto: Gentileza).

«En la región hay ciencia y talento para transformar la alimentación. El desafío es contribuir para satisfacer la demanda de estas soluciones y lograr que sean accesibles y sostenibles, de manera que salgan del laboratorio y lleguen a la mesa de más personas«, señaló Rodolfo Ardenghi, Presidente de CIATI.





«Estas innovaciones que vemos hoy en el Premio Alimentación del Futuro muestran que es posible acercar alternativas superadoras y contribuir a una mejor calidad de vida, especialmente de quienes más lo necesitan”, agregó Alfredo Román Silva, fundador de la Fundación Ciencia para el Ser.

«El desafío es contribuir para satisfacer la demanda de estas soluciones innovadoras, y lograr que sean accesibles y sostenibles, de manera que salgan del laboratorio y lleguen a la mesa de más personas» Rodolfo Ardenghi, Presidente de CIATI

Los ganadores de la edición 2026 del premio «Alimentación del futuro» se hicieron acreedores de aportes no reembolsables por USD 10.000 para el 1° puesto, USD 5.000 para el 2° puesto y USD 4.000 para el 3°puesto. Los proyectos distinguidos contarán con el acompañamiento y la mentoría técnica y estratégica de la Fundación IDEX.LA.

Los tres alimentos más innovadores

Ovoprotect (1° Premio)



El premio mayor de la edición 2026 del premio «Alimentación del Futuro» fue para Ovoprotect, un alimento en base a huevo deshidratado que aporta una innovación disruptiva en el campo de la inmunonutrición, y está diseñado específicamente

para abordar la vulnerabilidad nutricional e inmunológica en niños y adultos mayores.

El proyecto fue desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la empresa Bioinnovo, y propone un ingrediente a base de huevo enriquecido con anticuerpos presentes en la yema que puede ser incorporado en múltiples alimentos.

El objetivo del alimento es convertirse en una herramienta de inmunonutrición pasiva, que contribuya para una mejor protección contra los enteropatógenos más frecuentes como Salmonella spp, E. Coli, Rotavirus y Adenovirus, entre otros.

Innovación y tecnología. La clave de los premios «Alimentación del Futuro» entregados en el CEC de Buenos Aires (Foto: Gentileza).

Red+ (2° Premio)

El segundo lugar fue para Red+, un colorante rojo natural obtenido por fermentación sumergida de hongos filamentosos, que reemplaza tanto al rojo sintético como al carmín animal.

Desarrollado por Michroma, el proyecto utiliza bioinformática, biología sintética y fermentación de precisión para desarrollar una alternativa a los colorantes sintéticos y a otros ingredientes derivados de procesos petroquímicos o agrícolas convencionales.

DormoRNA (3° Premio)

En tercer lugar se ubicó DormoRNA, un desarrollo de Kresko RNAtech, que propone un ingrediente funcional basado en RNAs bioactivos, que están presentes de forma natural en los alimentos frescos.

El proyecto incorpora una tecnología biológica innovadora al campo de los ingredientes funcionales y su objetivo principal es trasladar el potencial de los RNAs a una solución aplicable dentro de la industria de alimentos, suplementos y productos vinculados con el bienestar.

