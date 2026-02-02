Secuestran droga y una millonaria suma de dinero en operativo contra el narcotráfico en Fernández Oro

Un operativo policial realizado en la localidad de Fernández Oro permitió desarticular una presunta maniobra de narcomenudeo, luego de un allanamiento que derivó en el secuestro de droga fraccionada lista para la venta y una importante suma de dinero en efectivo, cercana a los seis millones de pesos.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 26° de la Policía de Río Negro en el barrio Puente 83 Norte, en el contexto de una investigación iniciada por amenazas con armas. La orden judicial habilitó el allanamiento de dos viviendas linderas, donde se desarrolló la intervención.

Al momento del ingreso policial, desde el interior de una de las casas arrojaron una mochila hacia el patio de la vivienda contigua, una maniobra que fue advertida por los uniformados. Al inspeccionar su contenido, se hallaron 68 envoltorios de nylon con cocaína, fraccionados y listos para su comercialización.

La sustancia estaba distribuida en paquetes de distintos colores y superaba los 50 gramos en total, lo que confirmó que no se trataba de consumo personal. Además, se secuestraron recortes de nylon utilizados habitualmente para el armado de dosis.

El operativo se llevó adelante en el barrio Puente 83 Norte.

Dentro del domicilio allanado también se encontraron varios teléfonos celulares, plantas de marihuana en crecimiento y un frasco con marihuana ya procesada, elementos que reforzaron la hipótesis de una actividad vinculada a la venta de estupefacientes de manera sostenida.

Uno de los hallazgos más relevantes fue una suma de $5.568.000 en efectivo, cuyo volumen fortaleció la presunción de una operatoria ligada al comercio ilegal de drogas. A esto se sumó documentación bancaria que evidenciaría movimientos recientes de dinero por montos millonarios.

Tras informar lo actuado a la fiscalía interviniente, la Justicia ordenó el secuestro de todos los elementos encontrados y dio intervención al área de Toxicomanía, que quedó a cargo del traslado de la droga y su remisión a la Oficina de Evidencias del Ministerio Público Fiscal del fuero Federal. El procedimiento destacó nuevamente el valor de una investigación policial que, iniciada por otro delito, permitió avanzar sobre una posible red de narcomenudeo.