Se confirmó la identidad del joven de 23 años que murió tras chocar contra una camioneta en Bariloche 

Un motociclista de 23 años falleció este domingo por la tarde luego de protagonizar un violento choque con una camioneta en San Carlos de Bariloche. El siniestro ocurrió pasadas las 16.30 en la intersección de la avenida Bustillo, a la altura del kilómetro 13,400, y la calle Río Minero. De acuerdo con la información preliminar, el conductor de una camioneta Toyota que circulaba por Bustillo en dirección al oeste habría intentado ingresar a Río Minero, momento en el que colisionó con la motocicleta que se desplazaba en sentido contrario.

Quién era el joven de 23 años que murió tras chocar contra una camioneta en Bariloche

El Ministerio Público Fiscal (MPF) identificó a la víctima como Aucan Nahuel Maliqueo. Por el fuerte impacto, Maliqueo cayó al asfalto y sufrió heridas de extrema gravedad. Bomberos del cuartel Ruca Cura acudieron rápidamente y realizaron maniobras de reanimación, pero pese a los esfuerzos no pudieron salvarle la vida, informaron desde el MPF.

Según fuentes policiales, el conductor de la camioneta se retiró del lugar luego de que personas que acompañaban a la víctima en otras motocicletas comenzaran presuntamente a arrojarle piedras. Minutos más tarde fue demorado por personal de la subcomisaría 55, mientras que la camioneta quedó secuestrada.

En el sitio del siniestro trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes, junto a efectivos de la Brigada de Investigaciones Judiciales.

Las fuentes indicaron que el conductor de la camioneta reside en el barrio Villa Jamaica. En las próximas horas será imputado por homicidio culposo, en el marco de la investigación que busca determinar con precisión cómo ocurrió el fatal choque.