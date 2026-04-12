Allanamiento en Neuquén destapa un búnker: droga, objetos robados y una vivienda clausurada

Un operativo policial realizado en el oeste de la ciudad de Neuquén terminó con el secuestro de estupefacientes, electrodomésticos y diversos objetos de dudosa procedencia, además de la clausura preventiva de una vivienda. El procedimiento se concretó este sábado por la tarde en el barrio Cuenca XV, en el marco de una investigación iniciada por un presunto daño, con intervención de personal de la Comisaría 18.

Secuestro de elementos y hallazgo de drogas

Durante el registro del domicilio, los efectivos detectaron una importante cantidad de objetos, entre ellos tres bicicletas, cinco televisores LED, motoguadañas, una motosierra y distintos electrodomésticos.

También se incautaron herramientas industriales y una vaina servida calibre 40, lo que reforzó las sospechas sobre la procedencia de los elementos hallados en el lugar.

Hallaron drogas en el allanamiento.

En paralelo, los uniformados encontraron sustancias prohibidas, por lo que se dio intervención al área de Antinarcóticos. En ese contexto, se secuestraron 85 gramos de cocaína y 70 gramos de marihuana, además de una balanza digital y elementos utilizados para el fraccionamiento.

Clausura del domicilio

Por disposición de la fiscalía interviniente, se ordenó el secuestro total de los bienes encontrados en la vivienda. Asimismo, se dispuso la clausura preventiva del inmueble.

El domicilio quedó bajo consigna policial mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar el origen de los elementos incautados y la posible responsabilidad de las personas vinculadas al lugar.

Investigación en curso

Las autoridades continúan trabajando para establecer si los objetos secuestrados están vinculados a hechos delictivos denunciados en la zona.

El operativo se enmarca en una serie de acciones destinadas a desarticular posibles focos de comercialización de droga y reducir el delito en distintos barrios de la capital neuquina.