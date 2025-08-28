Policías encubiertos fueron sorprendidos a los tiros en Centenario: cómo fue el intento de fuga en las chacras

Siguen los disparos en Centenario. Esta vez, los afectados fueron policías que trabajaban encubiertos en marco de una investigación. Un intento de fuga ocasionó un gran operativo cerrojo en las chacras.

Según informó la Policía de Neuquén, el hecho ocurrió en horas de la tarde de este jueves sobre la calle Cavalli.

Allí, agentes circulaban en un «móvil policial no identificable» dado a que realizaban tareas de investigación por la zona.

En un determinado momento, dos sujetos -entre ellos, un menor de edad- efectuaron varias detonaciones contra el vehículo. Afortunadamente, no se registraron heridos, como así tampoco daños materiales.

Operativo cerrojo en las chacras de Centenario

Tras los disparos, los dos sospechosos se fugaron del lugar por la zona de chacras, por lo que se originó un amplio despliegue de unidades de apoyo de la Comisaría 52.

En el lugar se constató la presencia de seis vainas servidas de distinto calibre y una caja plástica con la inscripción «BERSA».

Foto: Gentileza Policía de Neuquén.

Con respecto a los sospechosos, fueron localizados en la intersección de la Calle 9 y Cichero. Entre sus pertenencias detectaron cartuchos de arma de fuego.

Mientras tanto, entre la maleza hallaron dos pistolas de la marca antes mencionadas con sus respectivos cargadores.

Todo el material secuestrado quedó a resguardo de peritos especializados y la causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas, en el marco de la investigación por abuso de arma de fuego y lesiones.