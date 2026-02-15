Secuestro de cocaína en El Cóndor: la Policía actuó tras detectar actitud sospechosa de un hombre

En la madrugada de este domingo, un operativo preventivo de la Policía en El Cóndor terminó con la incautación de 22 gramos de cocaína y la intervención de la Justicia Federal.

El procedimiento se desarrolló sobre calle 20, entre 63 y 65, cuando efectivos de la Comisaría 39° observaron a un hombre de 25 años que, al advertir la presencia del móvil policial, intentó ocultarse detrás de un colectivo. La actitud llamativa motivó que los uniformados se acercaran para identificarlo y verificar sus datos mediante el sistema 911.

Tras la identificación, los efectivos realizaron un rastrillaje en el sector donde el sujeto había intentado esconderse. Durante la inspección encontraron un envoltorio que contenía estupefacientes.

Inmediatamente se dio intervención al Fiscal Federal de turno, quien ordenó que personal especializado de Toxicomanía realizara las pericias correspondientes. El narcotest confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso total de 22 gramos.

El fiscal dispuso notificar al involucrado en el marco de la causa por infracción a la Ley 23.737 y el secuestro de la droga por parte del personal especializado. La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, en el marco de los operativos de prevención que la Policía local lleva adelante en el balneario.