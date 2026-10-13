Todo iba bien en el control hasta que miraron la caja: llevaban 460 kilos de carne de guanaco en una ruta de Río Negro

La carga fue hallada e interceptada por efectivos de la Policía de Río Negro, cerca del acceso a Paja Alta. Foto Archivo.

Un operativo preventivo de la Brigada Rural permitió detectar unos 460 kilos de carne de guanaco, que corresponderían a aproximadamente diez animales, en una camioneta que circulaba por la Ruta Provincial 60, en jurisdicción de Valcheta. En el vehículo viajaban tres hombres y la Fiscalía dispuso el secuestro del rodado y el inicio de actuaciones por una presunta infracción a la legislación sobre fauna silvestre.

El procedimiento se realizó este lunes alrededor de las 19.30, en la intersección de la ruta con el camino de acceso al paraje Paja Alta. Allí, efectivos de la Brigada Rural de San Antonio Oeste interceptaron una Ford F-100 blanca con caja negra.

Cómo encontraron la carne

Durante la inspección, los policías observaron que en la caja de la camioneta había bolsas de arpillera y un bolsón utilizado para transportar arena. En su interior encontraron carne de guanaco faenada, cuyo volumen fue estimado en unos 460 kilos.

Tras el hallazgo, los ocupantes y el vehículo fueron trasladados a la Comisaría 15° de Valcheta para realizar las diligencias correspondientes y poner el hecho en conocimiento de la Justicia.

Intervino la Fiscalía y el área de Fauna

Por disposición del fiscal de turno, se ordenó secuestrar la camioneta y convocar al Gabinete de Criminalística para realizar pericias sobre el rodado. También se dispuso la intervención del área de Fauna y la solicitud de antecedentes de los involucrados.

La causa contempla actuaciones por una presunta infracción a la Ley Nacional 22.421, que establece medidas para la conservación de la fauna silvestre. Además, se ordenó la desnaturalización de la carne incautada.

La investigación deberá determinar el origen de la carga, las circunstancias en las que fueron faenados los animales y las eventuales responsabilidades de los ocupantes.