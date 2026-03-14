Tres jóvenes argentinos murieron en un choque frontal en una ruta del sur de Brasil

Tres jóvenes argentinos murieron en un trágico choque frontal ocurrido durante la noche del viernes en una ruta del sur de Brasil, cuando viajaban en auto hacia Misiones para visitar a su familia.

El siniestro se registró sobre la ruta ERS-324, a la altura del municipio de Casca. Por causas que aún se investigan, el Volkswagen Fox en el que se trasladaban las víctimas chocó de frente contra un Ford Focus.

Quiénes eran los jóvenes argentinos que murieron tras un choque frontal en Brasil

Las víctimas fueron identificadas como Jennifer Prosin, de 22 años, y los hermanos Johnathan Gabriel Hübscher, también de 22, y Lautaro Mattive, de 17. Según informaron fuentes policiales a medios locales, la joven era pareja del mayor de los hermanos.

Los tres eran oriundos de la localidad de Campo Grande, aunque residían desde hace cuatro años en Casca, en Brasil. Habían iniciado un viaje hacia la Argentina para pasar el fin de semana con sus familiares.

Las autoridades señalaron que, por la posición en la que fue hallado el cuerpo de Hübscher, se presume que era quien conducía el vehículo al momento del impacto. Además, los investigadores analizan si el choque se habría producido durante una maniobra de adelantamiento.

El conductor del Ford Focus, un hombre de 50 años que viajaba solo, fue trasladado al hospital Hospital Santa Lucía de Casca y posteriormente derivado a un centro de salud en Passo Fundo.

Tras el accidente se desplegó un operativo en la zona con la participación de la Policía Rodoviaria Estadual, bomberos voluntarios de Casca y personal del servicio de emergencias Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). La Justicia continúa investigando las circunstancias del siniestro.

Luego de conocerse la noticia, familiares y amigos de las víctimas expresaron su dolor a través de redes sociales con mensajes de despedida y condolencias. “No hay palabras para tanto dolor. Gaby, Lauty y Jennifer encuentren toda esa paz”, escribió uno de sus allegados.