Triple femicidio en Florencio Varela: ¿quiénes son los cuatro detenidos que fueron trasladados para prestar declaración?.

La investigación por el triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) continúa. Cuatro detenidos son investigados como presuntos partícipes del brutal crimen y este jueves fueron trasladados para prestar declaración, que podría ser clave en la causa.

Cerca de las 12.20 y de manera individual, la Policía bonaerense realizó el trasladado de las cuatro personas que fueron detenidas en la causa que investiga el triple femicidio de las chicas de La Matanza.

Según informaron en el sitio Infobae, el traslado fue desde la DDI La Matanza hasta la UFI N°2 de Laferrere con la intención de que declaren ante el fiscal Gastón Dupláa quien lleva adelante la investigación por los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez.

Quiénes son los detenidos que fueron trasladados: qué relación tienen con la causa

Los cuatro detenidos trasladados para prestar declaración indagatoria en la causa por el triple femicidio de Florencio Varela son:

Miguel Ángel Villanueva Silva

Iara Daniela Ibarra

Andrés Maximiliano Parra

Magalí Celeste González Guerrero

La relación de los detenidos con la causa se centra principalmente en la casa donde se hallaron los cuerpos y la presunta vinculación con una banda narco. Cabe recordar que los cuerpos de las tres jóvenes fueron encontrados en el patio de una vivienda en Florencio Varela.

Detención en la escena: Iara Daniela Ibarra y Andrés Maximiliano Parra fueron los primeros capturados, hallados dentro de esa casa. Según lo difundido por las autoridades, fueron encontrados en una situación sospechosa: limpiando con lavandina la sangre de las paredes y los pisos.

En tanto la detención de Miguel Ángel Villanueva Silva y Magalí Celeste González Guerrero ocurrió porque ambos son parejas y la mujer fue señalada como la propietaria de la casa que fue alquilada con el objetivo de cometer el triple femicidio. Además según lo aportado, Villanueva fue quien rompió el silencio y aportó el dato de que el crimen fue transmitido en redes sociales.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.