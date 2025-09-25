Triple femicidio de Brenda, Lara y Morena: “El motivo principal es la condición de ser mujer”

Las tres chicas de La Matanza, Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre. Sus cuerpos los encontraron en una vivienda de Florencio Varela. Las asesinaron y mutilaron. El crimen conmociona a la Argentina y desde Neuquén, a pocas semanas del femicidio de Jessica Scarione, el dispositivo de acompañamiento Socorro Violeta habló sobre el hecho.

«Es un hecho más aberrante que conmociona a todo el país», dijo la abogada feminista y una de las referentes del dispositivo de acompañamiento legal a víctimas de violencia machista, Carla Nuñez. «Venimos con un nivel de rabia y hartazgo a todas las situaciones porque hace poco acá tuvimos el femicidio de Jessica», recordó. Además, es importante señalar que el jueves pasado encontraron el cuerpo de una mujer en dentro de una cantera, en el basural, y aún no fue identificado.

Nuñez aseguró que las cifras impactan directamente en la sociedad. Al igual que las políticas del Estado antifeminista. «Se están viendo todas las consecuencias del odio direccionado hasta nuestra población».

Uno de los puntos que remarcó fue la necesidad de dejar en claro por qué se investiga como femicidio. Las jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes 19 de septiembre, cuando subieron por su propia voluntad a una camioneta en la rotonda de La Tablada, en el partido de La Matanza. Posteriormente, se descubrió que habían sido engañadas por una banda transnacional de narcotráfico, quienes las asesinaron y descuartizaron en una vivienda.

La abogada aseguró que «siempre que la muerte es de una mujer o de una disidencia sexual, la culpa recae sobre la víctima». «Eso termina siendo una encerrona, porque parece que las mujeres nos dejamos matar o que somos responsables de la violencia que sufrimos», consideró.

A esto, Nuñez reiteró: «el móvil principal de la muerte es la condición de ser mujer”.

La abogada también destacó la figura del femicidio como categoría legal y social: “Es importante que no se pierda de vista, porque permite reconocer la violencia en su máxima expresión, cómo recae sobre los cuerpos de mujeres y disidencias. Eso lo vemos en los números y en la realidad cotidiana».

Sobre el contexto en que vivían las jóvenes, señaló que la vulnerabilidad económica es un factor determinante. “La violencia económica atraviesa muchas veces a estas mujeres. Cuando existe una dependencia total, es mucho más difícil salir de un entorno violento. Y si no hay respuestas claras que permitan frenar esa situación, el riesgo es mayor”, sostuvo.

Las víctimas de femicidio como Brenda, Lara, Morena, y en Neuquén Jessica Scarione, compartían el hecho que de además ser mujeres, eran pobres. Murieron víctimas de una violencia machista. «El contexto económico y social no ayuda en lo absoluto», destacó.

La abogada señaló que «la elección laboral jamás podría ser el motivo de un ensañamiento». «Sin embargo, volvemos a escuchar lo de siempre: qué llevaban puesto, qué hacían, cómo vivían», mencionó. Manifestó: «Esto reinstala un discurso que debería estar superado y que, en definitiva, desvía la atención de lo central: fueron asesinadas por ser mujeres”, afirmó.

«La masividad de las redes de comunicaciones logra que tengan otro alcance y permite una reacción espontánea e inmediata, es lago que todo el tiempo traen los feminismos», señaló. Así recordó que este jueves habrá una movilización en Neuquén por el triple femicidio.

Movilizaciones en Neuquén: «Paren de matarnos»

En la ciudad de Neuquén, la convocatoria es para el jueves 25 de septiembre a las 18, con punto de encuentro en el Monumento a San Martín. Bajo la consigna “Paren de matarnos. ¡Justicia por Brenda, Lara y Morena!”.

Los organizadores invitan a la comunidad a sumarse a la marcha y visibilizar el reclamo por el fin de la violencia hacia las mujeres.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.