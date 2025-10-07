Triple femicidio en Florencio Varela: la autopsia reveló cómo murió Morena y que tenía «lesiones postmortem»

La autopsia a Morena Verdi, una de las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela, reveló que murió por un shock neurogénico provocado por una estrangulación. El informe detalla además que la joven presentaba múltiples lesiones en el cuerpo, las cuales fueron producidas tras su muerte. Los resultados del examen fueron elaborados por la Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, en Laferrere.

Signos de estrangulación y lesiones postmortem

Según el informe que publicó la agencia Noticias Argentinas, Morena tenía un cordón de sujeción en ambos tobillos, una cinta plástica atada a las muñecas, otra utilizada como mordaza, una bolsa que cubría su cabeza y una bufanda en el cuello.

El cuerpo, hallado en avanzado estado de descomposición, presentaba además restos de tierra y signos de violencia compatibles con maniobras de estrangulación. Entre las primeras observaciones, los peritos destacaron una «dislocación en la cabeza del fémur izquierdo y una lesión a nivel cervical».

Un shock neurogénico como causa de muerte

El documento forense determinó que la causa de muerte fue un «shock neurogénico» derivado de una luxofractura de la columna cervical, entre las vértebras C1 y C2. Esta lesión, según los especialistas, afectó los centros vitales del cuerpo y fue “de entidad suficiente para provocar la muerte de la víctima”.

La necropsia también confirmó la presencia de un “surco de estrangulación a lazo” que generó un síndrome asfíctico generalizado. Ambos mecanismos —la fractura cervical y la compresión del cuello— fueron considerados determinantes en la muerte de la joven.

Lesiones en distintas partes del cuerpo

El informe detalla que Morena presentaba «múltiples lesiones» en la cara interna y anterior del muslo izquierdo, en la región orbicular derecha e izquierda, en el esternón, la aurícula y el parietal izquierdo, donde se observó un infiltrado hemorrágico.

Los médicos forenses aclararon que muchas de estas lesiones fueron postmortem, lo que sugiere que el cuerpo fue manipulado después del asesinato. También se constató que el deceso se habría producido entre cuatro y cinco días antes de la autopsia, lo que ubica el crimen entre la noche del viernes 19 y la madrugada del sábado 20 de septiembre.

Un crimen con sello de violencia extrema

“Presenta dos complejos lesivos con entidad suficiente para provocar la muerte”, señala el documento forense, al detallar la combinación entre la luxofractura cervical y la estrangulación.

En el cierre del escrito, el médico concluyó que la muerte de Morena fue consecuencia de un “mecanismo violento”, cuya causa macroscópica es una “luxofractura cervical asociada a una compresión extrínseca de cuello por estrangulación”.

El caso de Morena Verdi, en el marco del triple femicidio de Florencio Varela, sigue bajo investigación y se mantiene bajo secreto de sumario.