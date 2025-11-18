Recapturaron a los cuatro fugados de una unidad de detención de Neuquén

Este martes fueron recapturados los cuatro detenidos que se habían fugado el lunes de la Unidad de Detención N°12 de Neuquén capital. La Policía confirmó que todos ya se encuentran nuevamente bajo custodia.

Según pudo conocer este medio, la comisaría 11 recibió una llamada alertando sobre la posible localización de cuatro personas evadidas. Al llegar al lugar, los efectivos identificaron a dos individuos que intentaron huir corriendo, pero fueron alcanzados a pocos metros. Se trata de Lucas Nicolás Cruces y Josué Jeremías Fresco, quienes luego fueron trasladados a Senillosa.

Uno de los evadidos trató de escapar de la policía a bordo de un auto este martes.

De manera simultánea, se informó que los otros dos prófugos fueron demorados en distintos operativos, uno mientras se desplazaba a pie y el otro a bordo de un vehículo. En ambos casos, intervinieron diferentes móviles policiales que colaboraron para concretar las detenciones.

Estuvieron un día prófugos

Los cuatro individuos se habían fugado el lunes por la tarde de la unidad ubicada en Domingo Matheu 4730. Según trascendió, escaparon por un boquete en el techo de la celda donde estaban alojados. La evasión se conoció cerca de las 19 horas, y posteriormente la Policía de Neuquén difundió oficialmente la identidad de los fugitivos.

Se trata de Diego Ezequiel Bastías, declarado responsable por intento de femicidio contra su expareja embarazada y por provocar lesiones al hijo de la víctima.

Dos de los detenidos están en Senillosa.

Josué Jeremías Fresco, quien cumple condena bajo prisión preventiva.

Lucas Nicolás Cruces, con prisión preventiva por robo de autos, quien ya se había fugado en febrero de 2024 de la Comisaría Tercera y se mantenía prófugo desde que incumplió una prisión domiciliaria en enero.

Rogelio Rojas Cisterna, condenado a 11 años y 6 meses y con numerosos antecedentes por robos agravados, algunos cometidos en la provincia de Chubut.

Con los cuatro evadidos nuevamente detenidos, la Policía continúa investigando las circunstancias de la fuga.