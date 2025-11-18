Investigan la muerte de un hombre que ingresó al predio de una petrolera en Añelo

La Fiscalía de Cutral Co investiga la muerte de un hombre de 34 años ocurrida el sábado a la medianoche dentro del predio de una empresa de servicios petroleros ubicada a pocos metros de la Ruta Provincial 17, en el sector de parcelas de Añelo.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre identificado como José Luis Retamal ingresó al establecimiento sin acatar las indicaciones del personal de seguridad. Algunas versiones señalan que, antes de ser interceptado, habría ocasionado daños en vehículos pertenecientes a empleados de la empresa.

En ese contexto el hombre fue reducido hasta que llegaron efectivos de la comisaría Décima y personal del hospital local.

Al momento de colocarle las esposas, los policías advirtieron que el hombre no respiraba. Una médica que arribó en ambulancia confirmó posteriormente su fallecimiento.

La escena fue resguardada y se realizaron pericias a cargo del personal de criminalística y del médico policial.

El caso quedó bajo la órbita del fiscal jefe de Cutral Co, Gastón Liotard, quien confirmó este martes que la autopsia indicó evidencia de una “muerte violenta”. La investigación se centra ahora en las grabaciones proporcionadas por la empresa, material que fue puesto a disposición de las autoridades desde el momento en que se conoció el hecho.

La víctima residía en Añelo, en el sector de parcelas, a pocos metros del lugar donde ocurrió el hecho.

Este medio se contactó con la firma a la que pertenece el predio y con familiares directos de la víctima. La empresa explicó que se puso toda la información a disposición de la causa, procurando establecer el contexto del hecho.

La familia Retamal en tanto, remarcó el pedido de justicia y confirmó que desde la Justicia se les informó que el caso es investigado como “homicidio”.