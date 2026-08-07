Femicidio de Agostina en Córdoba: detuvieron a dos inquilinos de Barrelier

Dos personas que alquilaban una habitación en la casa de Claudio Barrelier fueron detenidas en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, ocurrido en Córdoba. De esta manera, ya son seis los detenidos por el crimen de la adolescente.

Según confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, los nuevos arrestados son Matías Jesús Córdoba y su esposa, Eugenia Ludmila Ascarruz, ambos acusados de encubrimiento agravado.

La investigación avanzó a partir de una pericia acústica realizada sobre la vivienda ubicada en Juan del Campillo 878. El estudio habría permitido determinar que las personas que se encontraban dentro de la propiedad durante la noche del crimen pudieron haber escuchado lo que ocurrió.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, Córdoba y Ascarruz llegaron a la vivienda durante la noche del sábado 23 de mayo y permanecieron allí hasta el día siguiente. Para los investigadores, por ese motivo ambos podrían haber tenido conocimiento de lo ocurrido.

Ya son seis los detenidos

Las nuevas detenciones se suman a los arrestos concretados previamente en el marco de la causa. Días atrás, Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina, había confirmado que solicitó la detención de Viviana, madre de Barrelier; una de sus hermanas; y los tres inquilinos que residían en la propiedad.

Con los últimos procedimientos, la causa cuenta con seis personas detenidas.

Cinco de ellas —Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz— están acusadas de encubrimiento agravado.

En tanto, Claudio Barrelier es el principal acusado y enfrenta una imputación por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, es decir, femicidio.

La investigación continúa para establecer qué grado de participación tuvo cada una de las personas que se encontraban vinculadas con la vivienda y si existieron otras personas que pudieron haber colaborado con Barrelier antes o después del crimen.

Agencia N.A