Un operativo por drogas tras un alerta al 911 en Roca terminó con plantas de marihuana incautadas

Un procedimiento policial realizado en el norte de Roca derivó en el secuestro de plantas de cannabis, cogollos de marihuana y otros elementos vinculados a una causa por presunto delito de estupefacientes. El operativo se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Perito Moreno y contó con la intervención de personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA).

Alerta del 911 y despliegue policial

La intervención se inició a partir de un alerta del Centro de Emergencias 911 que advertía sobre la presencia de personas armadas a bordo de una camioneta.

Con esos datos, efectivos que realizaban tareas de prevención, junto a personal del destacamento 178 y la subcomisaría 69, desplegaron un operativo en la zona hasta dar con un vehículo de características similares.

Hallazgo de cannabis y elementos

En ese contexto, los uniformados observaron el ingreso de un joven a un domicilio y, al intervenir, detectaron en el patio cuatro plantas de cannabis sativa.

Además, en el techo de una vivienda lindera encontraron un recipiente que contenía cogollos de marihuana, junto a una balanza de precisión y un teléfono celular.

Intervención judicial y situación del menor

En el procedimiento intervino un adolescente de 16 años, quien fue posteriormente entregado a su progenitora conforme a las disposiciones legales vigentes.

La Fiscalía Federal tomó intervención en la causa y dispuso el secuestro de los elementos, con participación de personal especializado en Toxicomanía para el análisis correspondiente.