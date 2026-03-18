Un operativo por drogas tras un alerta al 911 en Roca terminó con plantas de marihuana incautadas
Un operativo en Roca permitió secuestrar plantas de cannabis, cogollos y una balanza. Intervino un adolescente y tomó intervención la Justicia Federal.
Un procedimiento policial realizado en el norte de Roca derivó en el secuestro de plantas de cannabis, cogollos de marihuana y otros elementos vinculados a una causa por presunto delito de estupefacientes. El operativo se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Perito Moreno y contó con la intervención de personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA).
Alerta del 911 y despliegue policial
La intervención se inició a partir de un alerta del Centro de Emergencias 911 que advertía sobre la presencia de personas armadas a bordo de una camioneta.
Con esos datos, efectivos que realizaban tareas de prevención, junto a personal del destacamento 178 y la subcomisaría 69, desplegaron un operativo en la zona hasta dar con un vehículo de características similares.
Hallazgo de cannabis y elementos
En ese contexto, los uniformados observaron el ingreso de un joven a un domicilio y, al intervenir, detectaron en el patio cuatro plantas de cannabis sativa.
Además, en el techo de una vivienda lindera encontraron un recipiente que contenía cogollos de marihuana, junto a una balanza de precisión y un teléfono celular.
Intervención judicial y situación del menor
En el procedimiento intervino un adolescente de 16 años, quien fue posteriormente entregado a su progenitora conforme a las disposiciones legales vigentes.
La Fiscalía Federal tomó intervención en la causa y dispuso el secuestro de los elementos, con participación de personal especializado en Toxicomanía para el análisis correspondiente.
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