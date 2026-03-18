Dos detenidos tras allanamientos por robo en San Martín de los Andes: secuestran arma, dinero y drogas

Una serie de allanamientos realizados en San Martín de los Andes permitió avanzar en una investigación por robo, con la detención de dos hombres y el secuestro de elementos considerados clave para la causa. Los procedimientos se llevaron adelante en distintos domicilios, principalmente en el barrio Chacra IV, y contaron con la participación de diversas unidades policiales bajo la supervisión del comisario inspector José Puel.

Operativos en distintos puntos de la ciudad

Las diligencias fueron ejecutadas por la División Brigada de Investigaciones Zona Sur, con apoyo de efectivos de las comisarías N.º 23 y 43, además del Comando Radioeléctrico.

En total, se desplegaron alrededor de 30 efectivos y seis móviles policiales en los distintos puntos intervenidos, en el marco de una investigación que buscaba identificar a los autores del hecho.

Secuestro de elementos y arma de fuego

En uno de los domicilios del barrio Chacra IV se incautó indumentaria y calzado que habrían sido utilizados durante el robo, lo que permitió vincular a uno de los sospechosos con el hecho.

En otro procedimiento, también en ese sector, se hallaron 219.950 pesos en efectivo, un arma de fuego calibre 22 marca Bersa con su cargador y municiones de distintos calibres. Allí se detuvo a un hombre por tenencia ilegal de arma.

Hallazgo de droga y nueva intervención

En un tercer domicilio, los efectivos lograron ubicar a un segundo sospechoso, quien fue demorado como presunto autor del robo investigado.

Durante ese allanamiento también se secuestró una planta de cannabis, flores de la misma especie y un envoltorio con clorhidrato de cocaína, lo que motivó la intervención de la División Antinarcóticos Zona Sur.

Un allanamiento sin resultados y situación judicial

Un cuarto procedimiento, realizado en el sector conocido como La Islita, no arrojó resultados positivos para la causa.

Ambos detenidos fueron trasladados a la comisaría 23 y quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar su grado de participación en el hecho.