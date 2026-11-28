Un joven de 23 años fue golpeado y amenazado con un arma de fuego durante un robo ocurrido esta madrugada en Roca. Por el hecho, dos hombres de 28 años fueron detenidos y la Policía recuperó los elementos que le habían sacado.

El asalto ocurrió en inmediaciones de Churrinches y Defensa. Según informó la Policía, la víctima fue interceptada por dos hombres que la obligaron a entrar por la fuerza a una vivienda de la zona.

Cómo fue el robo armado en una vivienda del barrio de Roca

Una vez dentro de la casa, los agresores lo golpearon y amenazaron con un arma para sacarle una mochila. En su interior llevaba un perfume, un desodorante y calzado.

Con los datos que aportó la víctima, efectivos de la Subcomisaría 69° comenzaron a recorrer el barrio para encontrar a los sospechosos. Poco después, interceptaron a dos hombres que coincidían con las descripciones.

Durante la identificación, los policías encontraron entre sus prendas el perfume y el desodorante que habían sido robados. Uno de los detenidos forcejeó con los efectivos e intentó escapar corriendo, pero fue alcanzado y reducido.

La búsqueda continuó en una vivienda de Churrinches al 1400, señalada por el joven como el lugar donde había ocurrido el asalto. Allí, la propietaria, madre de uno de los sospechosos, autorizó el ingreso de los efectivos.

En la casa los policías encontraron el calzado robado, que también fue reconocido por la víctima. Luego, el joven fue trasladado al hospital para recibir atención médica. Por su parte, la Fiscalía de turno dispuso que se inicie una causa por robo calificado y resistencia a la autoridad contra los dos hombres detenidos.