Un sargento de la Federal mató a un ladrón de 14 años cuando le intentaron robar en Lanús

Un sargento de la Policía Federal mató a un ladrón de 14 años que intentó robarle la moto en Monte Chingolo, partido de Lanús. El hecho ocurrió el lunes por la noche, cuando el efectivo regresaba a su casa y fue interceptado por delincuentes armados y en moto.

De acuerdo a lo publicado por TN, el suboficial integra el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) y se encontraba fuera de servicio al momento del ataque. El agente resultó ileso y la Justicia investiga lo ocurrido.

Enfrentamiento armado en Lanús: cómo fue el intento de robo

El episodio se registró en la intersección de Coronel Álvarez y Yapeyú, en Monte Chingolo. Allí, el sargento fue interceptado por dos ladrones que se movilizaban en motocicleta.

Según las primeras actuaciones, ante la amenaza el uniformado extrajo su arma reglamentaria y se produjo un intercambio de disparos. Como resultado, uno de los sospechosos, de 14 años, murió en el lugar.

Los otros involucrados escaparon tras el tiroteo. La escena fue preservada para el trabajo de los peritos y el inicio de las actuaciones judiciales.

Investigación judicial y pericias tras el tiroteo en Monte Chingolo

Después del enfrentamiento, el sargento fue trasladado a la Comisaría Sexta de Monte Chingolo para cumplir con las actuaciones de rigor. El caso quedó bajo investigación judicial.

En paralelo, peritos y áreas de control interno trabajan para reconstruir la mecánica del enfrentamiento y determinar responsabilidades en torno al hecho ocurrido en Lanús.