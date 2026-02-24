Apuñalaron a una mujer y fue trasladada al hospital en Roca: investigan cómo ocurrió el ataque
Una mujer de 41 años fue hallada con heridas de arma blanca en una vivienda de la zona norte de Roca. Fue trasladada al hospital y la Fiscalía investiga el hecho.
Una mujer de 41 años fue encontrada con múltiples heridas de arma blanca en una vivienda ubicada sobre calle La Calandria, en Roca. El hecho fue registrado este martes alrededor de las 9, cuando una mujer se comunicó telefónicamente con la comisaría 21 para solicitar presencia policial ante la situación. El episodio fue confirmado a este medio por la Policía de Río Negro.
Hallazgo en el interior de la vivienda
Al arribar al lugar, los uniformados constataron que en el fondo del terreno, dentro de una vivienda, se encontraba una persona tendida en el suelo cerca de la puerta de ingreso.
La mujer presentaba a simple vista varias heridas compatibles con el uso de un arma blanca. Se trata de establecer la circunstancia del ataque.
Intervención médica y judicial
De inmediato se convocó a personal de salud. Una ambulancia trasladó a la mujer al hospital local para su atención.
También intervino personal del área de Criminalística, mientras que el fiscal de turno, Marcelo Ramos, fue notificado e impartió las directivas correspondientes para avanzar con la investigación.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar