Un violento episodio en el centro de Roca terminó con un detenido por agredir a dos policías

Un hombre de 23 años fue detenido este viernes en el centro de Roca, tras protagonizar un violento disturbio que dejó como saldo a dos empleadas policiales lesionadas. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la comisaría Tercera, que intervino luego de recibir un alerta por una pelea en la vía pública que involucraba a varias personas.

Disturbio y reacción ante la Policía

Según informaron fuentes policiales, al arribar al lugar los efectivos constataron la presencia de un grupo de personas en conflicto. Ante la llegada del patrullero, algunos de los involucrados se refugiaron en un complejo de departamentos cercano.

En ese contexto, uno de los sujetos ingresó a una de las viviendas y se atrincheró, adoptando una actitud violenta frente al accionar policial.

Agresión y daños durante el procedimiento

Durante la intervención, el hombre reaccionó agresivamente y lesionó a dos uniformadas, quienes debieron recibir asistencia médica por las heridas sufridas.

Además, provocó daños en el inmueble donde se había refugiado, lo que agravó la situación y motivó un despliegue mayor para controlar el episodio.

Detención e intervención judicial

Finalmente, el agresor fue reducido por el personal policial y quedó detenido por disposición de la Fiscalía de turno.

En el lugar también intervino el área de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para avanzar en la investigación del hecho y determinar responsabilidades.