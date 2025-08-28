Dos policías detenidos en Roca serán acusados de integrar banda delictiva en Cipolletti: qué roles tenían y cómo operaban

Uno de los allanamientos se realizó el martes pasado en la comisaría 21 de Roca. Foto Ale Carnevale.

El escándalo golpea fuerte a la Policía de Río Negro. Dos efectivos que prestaban funciones en Roca quedaron detenidos esta semana. Según la investigación, ambos serán acusados de integrar una organización delictiva que habría protagonizado resonantes robos en Cipolletti y en distintas localidades del Alto Valle. Qué roles cumplían y cómo operaba la banda.

El avance de la investigación judicial permitió ubicar a los agentes como posibles integrantes de una estructura mixta, integrada por uniformados y civiles, que habría operado en la región durante los últimos meses. La causa ya tenía en la mira a otro efectivo detenido preventivamente por un hecho de extrema violencia.

Traslado y nuevas imputaciones

Uno de los protagonistas de la jornada es Enzo García, quien fue trasladado desde el Penal de Choele Choel para ser sentado en la misma audiencia junto a quienes serán los nuevos imputados. Este agente ya había sido acusado por el robo a adultos mayores en Cipolletti, ocurrido en marzo de este año, y ahora se suman dos efectivos más a la lista de sospechosos.

Según información a la que accedió Diario RÍO NEGRO de fuentes cercanas a la investigación, otro integrante que será acusado hoy se llama Matías Llamonao y prestaba servicios en la Comisaría 21 de Roca. La lista se completa con Javier Espinoza, que trabajaba en la Brigada de Investigaciones con una oficina dentro del edificio del Poder Judicial.

La Fiscalía solo confirmó la detención de los efectivos y no brindó mayores detalles para resguardar los alcances del proceso. Será este mediodía cuando expongan sus fundamentos para imputarlos formalmente en la causa. La audiencia se llevará adelante en la Sala 6 del Poder Judicial de Cipolletti.

Roles dentro de la organización

Este medio constató que a Llamonao se le atribuirá participación en el robo a los adultos mayores de Cipolletti. El robo, que tuvo lugar en marzo de este año en una vivienda ubicada sobre la calle Brentana. El hecho fue perpetrado por dos hombres que ingresaron al domicilio y redujeron violentamente a una pareja, a quienes les sustrajeron dinero en efectivo y alhajas.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, García -ya imputado- habría cumplido el rol de vigía desde el exterior, alertando a sus cómplices durante el hecho. Los tres huyeron luego en el mismo vehículo con el que llegaron al lugar.

Espinoza, en cambio, será acusado de “limpiar” pedidos de captura mediante el archivo indebido de expedientes y de recibir retribuciones económicas a cambio de esos favores. Esa maniobra será calificada como extorsión, lo que refuerza la hipótesis de que los policías cumplían distintos roles dentro de la red criminal.

Una investigación que se amplía

Los procedimientos realizados el martes en la Comisaría 21 y en el edificio judicial de Roca fueron supervisados por el fiscal en jefe de la Cuarta Circunscripción, Santiago Márquez Gauna, junto a la fiscal Eugenia Vallejos. Allí se secuestraron elementos de interés y documentación que podrían respaldar la teoría de la banda mixta.

La investigación, encabezada por la Brigada de Investigaciones de Cipolletti y personal de Criminalística, busca determinar si los uniformados aprovecharon su rol institucional para garantizar impunidad y participar directamente en delitos violentos.

Robos resonantes en la región

Los fiscales sostendrían que, además del robo en calle Brentana, la organización estaría detrás de varios atracos ocurridos en barrios cerrados de Roca entre 2024 y 2025. En todos los casos, se repitió un patrón: planificación precisa, violencia en la ejecución y fuga organizada.

La magnitud de los hechos investigados refuerza la sospecha de que la estructura contaba con información privilegiada y una logística difícil de sostener sin colaboración policial.

Reacción política y mensaje oficial

La situación no pasó desapercibida para el gobernador Alberto Weretilneck, quien utilizó sus redes sociales para fijar una posición clara. “Quien traicione el uniforme será separado de inmediato y enfrentará todo el peso de la ley. No representan a la Policía de Río Negro ni los valores de compromiso y servicio que nuestra sociedad espera”, escribió el mandatario el martes pasado en sus redes sociales.

Además, felicitó a la fiscalía de Cipolletti por su “determinación y eficacia” en la investigación y remarcó que en Río Negro “no habrá impunidad” para quienes elijan el delito, independientemente del cargo que ocupen.

Próxima audiencia en Cipolletti

La audiencia de formulación de cargos, prevista para este jueves al mediodía, marcará un nuevo capítulo en una investigación que ya sacudió a la fuerza de seguridad provincial. Allí, los fiscales expondrán las pruebas iniciales contra Llamonao y Espinoza y delinearán los hechos que se les imputan.

En paralelo, continuará el análisis de los vínculos entre los distintos imputados para intentar descifrar hasta dónde llegaba la red y cuál era su verdadero alcance en la región.