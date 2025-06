Demolieron otro aguantadero en un barrio de Cipolletti: «Acá había venta de droga», dijo Buteler

Una casa usurpada hace más de una década y convertida en aguantadero narco fue demolida este jueves en el barrio Don Bosco de Cipolletti. El operativo fue encabezado por el intendente Rodrigo Buteler, junto a la Policía de Río Negro y personal municipal, tras una resolución judicial que devolvió la posesión del inmueble a su legítima heredera.

Leila, la propietaria del terreno y vivienda, había iniciado un proceso legal hace 15 años para recuperar la casa de su padre, que fue tomada por delincuentes apenas falleció. En estos años, la propiedad se transformó en un foco de inseguridad, con consumo, venta de estupefacientes y presencia de personas armadas.

El operativo

La demolición se realizó en una vivienda ubicada en Paraguay al 1200, una cuadra interna del barrio Don Bosco. La estructura, que originalmente era una casa familiar, se había deteriorado por completo y estaba ocupada ilegalmente.

El intendente Rodrigo Buteler supervisó el operativo de demolición junto a la damnificada y la Policía. Foto Gentileza.

“Esto no era un lugar donde dormía gente que no tenía hogar. Esto era un lugar para esconder delincuentes y vender droga. Los vecinos no podían ni pasar por la vereda”, señaló el intendente Buteler durante la recorrida por el predio.

El rol de la justicia y la policía

Leila logró recuperar legalmente su casa tras completar un largo proceso judicial. La demora de 15 años se debió a trámites de sucesión y obstáculos administrativos, hasta que finalmente pudo demostrar la titularidad del inmueble y obtener la restitución.

Una vez que la Justicia resolvió el caso, la Municipalidad de Cipolletti actuó con rapidez para ejecutar la demolición. La intervención también contó con el respaldo de la Policía de Río Negro, que garantizó la seguridad del procedimiento y previamente retiró conexiones eléctricas ilegales del lugar.

«Un cambio para el barrio»

El intendente explicó que se trata del tercer operativo de este tipo que se realiza en Cipolletti. Anteriormente hubo intervenciones similares en los barrios Luis Piedrabuena y Almirante Brown. Según indicó, el objetivo es erradicar espacios abandonados y usurpados que se convierten en focos de delito.

“Cada vez que recuperamos una propiedad para su verdadero dueño, mejora todo el entorno. Se transforma el barrio, baja la inseguridad y recuperamos espacios”, expresó Buteler.

El testimonio de la damnificada

Con visible emoción, Leila agradeció a las autoridades y al equipo municipal: “Estoy feliz. Esto era de mi papá, y fueron muchos años sin poder ni acercarme. Acá había armas, robaban cosas, era muy peligroso. Hoy es un día muy importante para mí y para todo el barrio”, dijo.

Durante la entrevista con el intendente, también comentó que los vecinos llevaban años reclamando por el estado de la casa, ya que generaba miedo constante. “Esto era una cosa espantosa, daba miedo pasar por acá. Ahora cambia todo”, concluyó.

Buteler destacó que la demolición se realizó con fondos del propietario, como establece la normativa municipal. “El Estado no puede permitir que estos lugares sigan funcionando como guaridas de delincuentes. Actuamos en conjunto con la policía y con la Justicia, porque esta casa tenía dueña”, remarcó.

Desde la Municipalidad confirmaron que continuarán con estos operativos para desarticular otros espacios similares en la ciudad. “Nos están llegando muchos pedidos de vecinos y propietarios. Cuando hay una resolución judicial, actuamos de inmediato”, aseguraron.

El jefe comunal explicó que estos procedimientos no solo benefician a los damnificados, sino también al conjunto de la comunidad. “Cuando se recupera una vivienda y se la devuelve a su dueño, se evita que se vuelva a usurpar, y además mejora la imagen del barrio”, concluyó.