Llevó droga a una fiesta privada en Fernández Oro y la policía la descubrió: terminó con una causa federal

Un procedimiento policial realizado durante la madrugada del domingo en Fernández Oro volvió a dejar en evidencia la presencia de drogas en eventos privados y sus consecuencias penales.

El operativo fue encabezado por personal de la Comisaría 26. Si bien la requisa arrojó un mínimo dosaje de sustancias ilícitas, se notificó a una mujer por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes tras el control preventivo en un salón de eventos.

Control y requisa en un evento

El hecho ocurrió alrededor de la 1:30, cuando efectivos policiales brindaban cobertura de seguridad en un salón de eventos de la localidad. En ese contexto, se procedió a la requisa de una mujer que se encontraba en el lugar.

Durante el control, el personal constató que en su bolso transportaba cuatro cigarrillos armados que, tras las pruebas orientativas, arrojaron resultado positivo para marihuana.

Secuestro y notificación judicial

Además de los cigarrillos, los uniformados hallaron una pastilla que dio positivo para efedrina/ketamina. Ante esta situación, se dio intervención a la Justicia Federal.

La mujer fue notificada por infracción a la Ley 23.737, mientras que las sustancias quedaron secuestradas y a disposición del fuero federal.

Advertencia sobre eventos privados

Desde la fuerza remarcaron que este tipo de procedimientos se repite en reuniones privadas y eventos nocturnos, donde el hallazgo de estupefacientes deriva en causas penales ante la Justicia Federal.