Lo buscaban en Chubut y terminó detenido en El Bolsón: así cayó un prófugo tras un control en la Ruta 40

El hombre viajaba como pasajero en un colectivo de larga distancia y fue detectado durante un control vial en la Ruta 40, en El Bolsón.

Un operativo de control vial realizado durante la noche en El Bolsón derivó en la detención de un hombre de aproximadamente 30 años que registraba un pedido de captura vigente.

El procedimiento se desarrolló en el marco de los controles preventivos habituales y permitió identificar al sospechoso mientras viajaba como pasajero en un colectivo de larga distancia.

Control sobre la Ruta 40

El operativo fue llevado adelante por personal de Seguridad Vial frente al destacamento ubicado sobre la Ruta Nacional 40, en jurisdicción de El Bolsón. Allí, los efectivos detuvieron la marcha de un micro que cumplía un recorrido interprovincial.

Durante la verificación de la documentación de los pasajeros, el sistema informático arrojó una alerta judicial activa sobre uno de ellos, lo que motivó la inmediata intervención policial.

Pedido de captura vigente

Tras confirmar la situación, los uniformados constataron que el hombre era requerido por la Oficina Judicial de Esquel, en la provincia de Chubut, en el marco de una causa penal que se encuentra en trámite.

La novedad fue comunicada de forma inmediata a la fiscalía de turno, que avaló el procedimiento y dispuso el traslado del sospechoso a una dependencia policial.

Traslado y alojamiento preventivo

El pasajero fue trasladado a la Comisaría 12° de El Bolsón, donde quedó alojado de manera preventiva y a disposición de la Justicia. El procedimiento se desarrolló sin incidentes y sin afectar al resto de los viajeros.

Desde la fuerza destacaron que se respetaron los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones, garantizando la seguridad y normalidad del servicio de transporte.

Importancia de los controles viales

Para la Policía, este tipo de operativos refuerza la importancia de los controles viales sostenidos en zonas de alto tránsito turístico y comercial, como ocurre en El Bolsón.

Además, pone de relieve el trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, que permite detectar a personas buscadas incluso cuando intentan pasar desapercibidas en viajes de larga distancia.