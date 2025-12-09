Río Negro financiará la gestión de residuos del Alto Valle con un crédito francés millonario

El basural de Cipolletti es uno de los más grandes del Alto Valle Noroeste. Archivo.

El Presupuesto 2026 de Río Negro llegó a la Legislatura con una novedad de peso: un artículo que habilita al Ejecutivo provincial a tomar deuda por hasta 35 millones de euros para financiar el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) en el Alto Valle, con el respaldo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

La mención figura en el artículo 56 de la ley de gastos y no implica la aprobación automática del crédito, sino el aval legislativo necesario para avanzar en la operatoria. El gesto político busca volver a poner en marcha un programa que busca cerrar los basurales a cielo abierto y que lleva varios años de desarrollo, reformulaciones y demoras.

El Girsu se transformó con el tiempo en uno de los principales proyectos ambientales de la región, en un contexto marcado por la persistencia de basurales a cielo abierto y un sistema de disposición final con fuertes limitaciones estructurales.

«El proyecto marca un cambio de paradigma en el tratamiento de los residuos, incorpora tecnología nacional y redefine la disposición final». Mileva Klein, directora de planificación y proyectos ambientales de Río Negro.

GIRSU: un plan reformulado con enfoque regional y obras adaptadas al Alto Valle

El proyecto que hoy se incorpora al presupuesto no es el mismo que se había presentado años atrás. Tras la audiencia pública realizada en 2022 y los cambios en el acceso al crédito externo, la provincia debió replantear el esquema original y su alcance territorial.

“El proyecto anterior era un enlatado, cerrado, que se replica en distintos lugares sin contemplar realidades locales”, explicó Mileva Klein, directora de planificación y proyectos ambientales de Río Negro. A partir de ese diagnóstico, se trabajó en una reformulación integral del proyecto con apoyo de consultoras locales y acompañamiento técnico de la AFD.

El nuevo diseño apunta a una gestión regional de los residuos, con soluciones diferenciadas según el tamaño y la generación de cada municipio. El esquema abarca a Campo Grande, Contraalmirante Cordero, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro y Allen.

En las localidades más pequeñas se prevén estaciones de transferencia y puntos limpios regionales, mientras que las ciudades con mayor volumen de residuos contarán con plantas de tratamiento propias. Cipolletti, además, incorporará un componente específico de educación ambiental, orientado a la sensibilización comunitaria y al trabajo con escuelas.

Girsu 70% de reducción del volumen de los residuos del Alto Valle es uno de los objetivos del programa.

Del descarte al tratamiento: el giro ambiental que se proyecta en el Alto Valle

El sistema proyectado permitiría reducir cerca del 70% del volumen de residuos mediante procesos de tratamiento y estabilización, con el objetivo de minimizar impactos ambientales y avanzar en el cierre progresivo de basurales a cielo abierto.

Aunque el financiamiento aún debe atravesar las instancias de evaluación del organismo internacional, la provincia avanza en paralelo con la documentación técnica. La intención es llegar a la etapa de licitación sin perder tiempo una vez que se obtenga la confirmación del financiamiento.

La expectativa oficial es que, si el proceso avanza según lo previsto, las obras puedan iniciar hacia fines de 2026 o comienzos de 2027, con impactos graduales en la regionalización del sistema de residuos del Alto Valle.

El Girsu también incorpora un componente social, la inclusión de personas que hoy trabajan en basurales a cielo abierto y su integración a redes de recuperación y reciclaje bajo criterios de economía circular.

“No alcanza con incorporar tecnología, si no hay educación ambiental, el sistema no funciona”, advirtió Klein, al señalar que el proyecto combina obra pública, equipamiento y cambios en las prácticas sociales.

Economía circular y recuperación de materiales en el Alto Valle

Uno de los ejes estructurales del Girsu es la incorporación de criterios de economía circular para reducir la cantidad de residuos con destino final y reinsertar materiales en circuitos productivos. El sistema prevé la separación, clasificación y recuperación de reciclables, con un enfoque regional que permita darles escala y trazabilidad.

El proyecto contempla la conformación de una red de recuperadores, cooperativas y operadores que actualmente trabajan en los basurales o en la recolección informal. La estrategia busca ordenar esa actividad, mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer vínculos con mercados formales de materiales reciclables, a partir de estudios previos sobre la demanda y los precios del sector.

Desde el equipo técnico señalan que el objetivo es que los materiales recuperados no queden sin salida comercial. Para eso, el plan incorpora análisis locales del mercado de reciclables y mecanismos de articulación que permitan que los residuos separados efectivamente ingresen a la economía circular, evitando que el esfuerzo de recuperación vuelva a diluirse en la disposición final.