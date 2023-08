«A mayor presencia de armas, mayor probabilidades de muertes», advirtió Prueger por la idea de Milei

El triunfo del candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, en las PASO 2023 sigue generando preocupación por sus «propuestas disparatadas». Eduardo Prueger, licenciado en Criminalística y perito experto en casos de relevancia de la región como el femicidio de Agustina Fernández, habló con RÍO NEGRO RADIO y manifestó su repudio por intensión de liberar la venta de armas en Argentina. Sostuvo que, de ocurrir, aumentará la probabilidad de violencia policial, social y el riesgo de femicidios.

«Ya el solo hecho de decirlo en una campaña me parece preocupante. Quiero creer que la mayoría de las personas que votaron a Milei no lo votaron pensando en esta idea de la libre disponibilidad de armas de fuego», expresó. Para Prueger, la iniciativa no contribuye a resolver el problema de la inseguridad, sino todo lo contrario: «aumenta la atmósfera de violencia».

El perito remarcó que, en Estados Unidos, la libre venta y portación de armas ha generado asesinatos en serie con casos emblemáticos en escuelas, como el caso de la masacre de Texas en la que murieron 21 personas, 19 estudiantes y dos docentes. «Yo no creo que esa sea una situación que nos beneficie. Tendríamos que tomar los ejemplos de estos países. La ecuación es clara: a mayor presencia de armas, mayor probabilidad de muertes letales y de violencia incontrolable», recalcó.

«Hay un discurso en el cual se instala la idea de que los ciudadanos puedan defenderse frente a los malos ladrones. Falso. Porque vamos a dejar de estar preocupados por los ladrones que nos puedan robar y vamos a estar preocupados por el vecino que está armado», agregó Prueger.

El licenciado señaló que detrás de esa idea se esconde un gran negocio. «Milei no es honesto. En realidad, lo que le interesa es generar un mercado, un mercado de venta de armas«, aseguró. Sostuvo que ocurre una situación similar con la propuesta de arancelar la salud y la educación.

La libre venta de armas «aumenta el riesgo de femicidios»

Eduardo Prueger reiteró su preocupación e insistió en que hay que concientizar a la población para la iniciativa no se concrete: «La sola presencia de un arma de fuego en el hogar incrementa las probabilidades de agresión letal sobre las mujeres, pero también sobre los hijos que están dentro de la vivienda».

El perito indicó que, además del riesgo de femicidios, también aumentan los casos de violencia policial. «Cualquier persona es sospechosa de portar un arma, aunque no la tuviera y eso habilita a las fuerzas de seguridad a «limpiarlo» (dispararle) por cualquier mínima sospecha. Imagínense que pueden «limpiar» a los integrante de un vehículo porque no bajan o no descienden de él. Y es lo que sucede también en Estados Unidos, la violencia policial. Lo que nosotros llamamos apremios ilegales o gatillo fácil, serían mucho más frecuente«, ejemplificó.

Escuchá al perito Eduardo Prueger en RÍO NEGRO RADIO:

