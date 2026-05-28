«Acordar solo con los que valga la pena»: la estrategia de Karina Milei para cercar a los gobernadores rumbo al 2027

La mesa política de la Casa Rosada activó una profunda discusión interna para definir el nuevo mapa de alianzas con los gobernadores. El objetivo inmediato del oficialismo es doble: garantizar los votos para el cuarto paquete de reformas en el Congreso y trazar la estrategia electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Sin embargo, el debate puertas adentro expone visiones encontradas sobre qué tan rígidos deben ser con los mandatarios provinciales.

Por un lado, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, impone una línea dura: pactar únicamente con los distritos que se alinearon sin fisuras con la gestión libertaria. “La línea que impera es la de Karina y quiere acordar con los que valga la pena”, sintetizó una fuente cercana al gobierno, en diálogo con Infobae.

Al ser la titular de La Libertad Avanza (LLA) y la dueña de la lapicera para el armado de listas, su postura es la que hoy prevalece en Balcarce 50.

El ala económica exige «blindaje» y sustentabilidad

En la vereda opuesta, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, presionan por una estrategia más pragmática. Desde este sector argumentan que la economía necesita demostrar «sustentabilidad macro» ante los mercados, algo que solo se logra si el Gobierno garantiza leyes estables en el Parlamento.

«Hay que acordar con todos los que compartan la agenda del Presidente y garanticen blindaje político», aseguran fuentes del ala económica, advirtiendo que un freno legislativo prematuro complicaría la gestión.

El semáforo de las provincias: aliados, bajo la mira y enemigos

Bajo la coordinación de Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem en el armado territorial, la Casa Rosada ya dividió el mapa del país en tres categorías de cara a 2027:

Los aliados con pacto avanzado: el oficialismo logró principios de acuerdo electoral con Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Buscan sumar también a Claudio Poggi (San Luis).

Los distritos bajo la mira: en provincias clave como Córdoba (Martín Llaryora), Santa Fe (Maximiliano Pullaro) y la Ciudad de Buenos Aires (Jorge Macri), Karina Milei se inclina por competir con listas propias y disputarles el poder local, pese a los acercamientos puntuales de gestión.

Por el contrario, el escenario se transforma en una disputa abierta frente al peronismo. En estas provincias, la orden de la Casa Rosada es tajante: se presentarán candidatos propios de La Libertad Avanza para enfrentar de forma directa y sin concesiones a los gobernadores opositores más duros, un pelotón de mandatarios que incluye a Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

La llave de la reforma electoral 2027

El primer test para medir la efectividad de esta estrategia será el Senado. Allí, el Ejecutivo busca aprobar la reforma electoral que incluye la eliminación definitiva de las PASO y modificaciones clave en el financiamiento de los partidos políticos.

Para lograr la sanción de esta ley, la Casa Rosada depende indefectiblemente del apoyo de los gobernadores. En los pasillos de Gobierno confían ciegamente en las negociaciones de última hora que comanda Santilli: «Los votos van a estar», anticipan con optimismo.

Con información de Infobae.