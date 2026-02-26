Acuerdo por el ISSN: Nación empezará a pagar su deuda con la caja jubilatoria de Neuquén

La firma de este jueves por la tarde en la Casa Rosada. Foto: gentileza.

Neuquén llegó a un acuerdo con el gobierno de Javier Milei para comenzar a resarcir la deuda que Nación mantiene con el Instituto Nacional de Seguridad Social (ISSN), un reclamo histórico de la provincia luego de que la caja previsional local se armonizara parcialmente con el régimen nacional.

El convenio fue firmado hoy por el gobernador Rolando Figueroa, la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello, y el director ejecutivo de Anses, Fernando Omar Bearzi.

El pago de la deuda, una demanda planteada en forma repetida por los distintos gobiernos provinciales, se definió luego de una extensa ronda de negociaciones con la administración libertaria.

LO HICIMOS REALIDAD: LO QUE ES DE LOS NEUQUINOS, VUELVE A NEUQUÉN



Después de muchos años, comenzamos a saldar una deuda histórica con el Instituto de Seguridad Social del Neuquén, pendiente a lo largo de distintos gobiernos nacionales.



Firmamos junto a la ministra… pic.twitter.com/vW414Wpwx4 — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) February 26, 2026

48.000 millones en una primera etapa

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, Nación transferirá 48.000 millones de pesos en esta primera etapa, a la espera de que se calcule el monto total a cancelar. Esa tarea será llevada a cabo por medio de una auditoria, tarea en la que participarán técnicos tanto provinciales como nacionales.

Fuentes oficiales precisaron que el acuerdo prevé un plan de pagos de 12 cuotas por el periodo de un año, por lo que cada una de ellas será, aproximadamente, de 4.000 millones de pesos.

Las conversaciones habían quedado atravesadas en el último tiempo por los votos de las representantes neuquinas en el Congreso y el acompañamiento a las iniciativas del Gobierno nacional, discusión que empezó a destrabarse con mayor claridad durante la sesiones extraordinarias.

La ley de reforma laboral, por ejemplo, fue votada positivamente por la senadora Julieta Corroza y la diputada Karina Maureira, ambas del frente Neuquinizate. La segunda, además, acompañó en la Cámara baja la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

El anuncio de este jueves se dio a conocer a minutos de que se empezara a debatir en el Sanado la modificación a la ley de Glaciares.

Qué reclamaba Neuquén

Rolando Figueroa había dicho en diciembre pasado a este medio que el Gobierno se había comprometido a realizar una auditoría nacional en enero, para la determinación del monto adeudado y el inicio de los pagos.

En aquel momento remarcó que, más allá de la negociación, no estaba en duda la edad jubilatoria de la provincia ni el régimen previsional vigente en Neuquén.

«No se encuentra en discusión la edad jubilatoria ni el régimen previsional del ISSN. Se defiende la forma de vida de Neuquén y se garantiza un instituto equilibrado, administrado con responsabilidad y sin resignar derechos adquiridos«, comentó en el reportaje realizado en diciembre.

El dilatado planteo local era que Nación debía reconocer el aporte por haber homologado de forma parcial el régimen del ISSN.

Ese plan de normalización contemplaba cinco puntos, de los cuales Neuquén ya había aplicado al menos dos: respetar los 30 años de aportes y sostener el piso de contribuciones.

En cambio, quedaban pendientes tres puntos: la edad jubilatoria, la determinación del haber inicial y el mecanismo sustentable de movilidad de los haberes.