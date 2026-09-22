Tarta soufflé de coco y dulce de leche: receta fácil y lista en pocos pasos

Con una base de masa casera, una capa generosa de dulce de leche y un relleno aireado de coco, esta tarta es una alternativa diferente para acompañar el mate o servir como postre. La preparación es sencilla y necesita apenas 20 minutos de cocción final.

Si la idea es salir de las tortas y tartas de siempre, la combinación de coco y dulce de leche puede convertirse en una buena alternativa. Esta tarta tiene una particularidad: su relleno busca una consistencia más liviana y aireada, similar a la de un soufflé.

La receta fue compartida por Para Ti y combina una masa casera de vainilla con dulce de leche repostero y una cobertura de coco que termina de cocinarse en el horno hasta quedar ligeramente dorada.

El resultado es una preparación que puede servirse tanto a la hora de la merienda como de postre y que no requiere ingredientes difíciles de conseguir.

Ingredientes para preparar la tarta soufflé de coco

Para la masa se necesitan:

250 gramos de harina 0000.

5 gramos de polvo de hornear.

125 gramos de azúcar.

125 gramos de manteca.

1 huevo.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Para el relleno:

150 gramos de coco rallado.

150 gramos de dulce de leche repostero.

100 gramos de crema de leche.

1 huevo.

50 gramos de azúcar.

Cómo hacer la tarta de coco y dulce de leche, paso a paso

Paso 1. Colocar en un bowl la harina junto con el polvo de hornear, el azúcar y la manteca fría. Trabajar los ingredientes con las manos hasta conseguir una preparación con aspecto arenoso.

Paso 2. Sumar el huevo y la esencia de vainilla. Unir suavemente hasta formar la masa, procurando no amasarla demasiado para que conserve una textura tierna.

Paso 3. Envolverla y llevarla a la heladera durante aproximadamente 30 minutos. Una vez fría, estirar y acomodar sobre un molde para tarta previamente enmantecado.

Paso 4. Pinchar la base con un tenedor y cocinarla en horno precalentado hasta que comience a dorarse. Retirar y dejar entibiar.

El secreto para conseguir un relleno más aireado

Mientras se enfría la base llega el momento de preparar la parte que diferencia a esta tarta.

Batir la crema de leche junto con los 50 gramos de azúcar hasta conseguir una consistencia aireada. Agregar el huevo cuidadosamente y continuar mezclando con movimientos suaves.

Finalmente, incorporar el coco rallado hasta distribuirlo de manera uniforme.

Sobre la masa previamente cocida colocar una capa de dulce de leche repostero y, encima, distribuir la preparación de coco.

Llevar nuevamente al horno, esta vez a 180 °C durante aproximadamente 20 minutos, o hasta observar que la superficie está firme y ligeramente dorada.

Una vez lista, conviene dejarla enfriar antes de cortarla para que las capas terminen de asentarse.