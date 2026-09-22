Feng Shui: qué colores de ropa usar para atraer dinero, amor y confianza

Los colores ocupan un lugar importante dentro del Feng Shui y no solamente se aplican a la decoración de la casa. Según esta filosofía tradicional china, también pueden incorporarse a la ropa para representar determinadas intenciones. Verde, rojo, negro y blanco aparecen entre los tonos más utilizados.

Elegir qué ponerse cada mañana suele depender del clima, la ocasión y el estado de ánimo. Sin embargo, para el Feng Shui, los colores que llevamos también poseen un significado simbólico relacionado con los cinco elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua.

Desde esta perspectiva, determinados tonos pueden utilizarse para representar aquello que se busca potenciar, desde la prosperidad y las oportunidades laborales hasta el amor, la seguridad personal o la calma.

No significa que vestirse de un determinado color vaya a producir por sí solo esos resultados. Se trata de asociaciones tradicionales del Feng Shui, una práctica sin evidencia científica que demuestre que los colores puedan atraer dinero o modificar acontecimientos futuros.

Verde: el color que el Feng Shui vincula con el crecimiento y el dinero

El verde está relacionado con el elemento madera y simboliza crecimiento, renovación y expansión.

Por ese motivo, suele aparecer entre los colores asociados con la prosperidad y puede ser una opción cuando la intención está puesta en iniciar un proyecto, buscar nuevas oportunidades o atravesar una etapa de cambios profesionales.

No es necesario vestirse completamente de verde. Puede incorporarse en una camisa, un pañuelo, una cartera o incluso algún accesorio.

Los verdes profundos, como el esmeralda y el verde bosque, además tienen la ventaja de combinar fácilmente con negro, blanco, beige y tonos tierra.

Rojo: para el amor, la pasión y la seguridad

Probablemente sea uno de los colores más reconocibles dentro de la simbología china. El rojo representa el elemento fuego y se vincula tradicionalmente con la vitalidad, la pasión, la celebración y la buena fortuna.

Aplicado a la ropa, puede elegirse cuando se busca transmitir seguridad y presencia, pero también está fuertemente asociado con el amor y las relaciones.

Para quienes no acostumbran a utilizar colores intensos, una alternativa es llevarlo en pequeñas dosis: labial, zapatos, cartera, pañuelo o algún detalle del look.

Negro: poder, profundidad y oportunidades profesionales

Aunque en Occidente suele relacionarse con la elegancia y la formalidad, dentro del Feng Shui el negro se asocia con el elemento agua.

El agua representa el movimiento y el flujo y, en determinadas interpretaciones de esta filosofía, se vincula con el camino profesional y las oportunidades.

Por eso, un traje, blazer, pantalón o vestido negro puede ser utilizado simbólicamente cuando la intención está puesta en la carrera y el trabajo.

Además, es uno de los colores más sencillos de combinar con otros tonos vinculados a distintas intenciones.

Blanco: claridad y nuevos comienzos

El blanco corresponde al elemento metal y se relaciona con conceptos como claridad, precisión, orden y renovación.

Puede resultar especialmente simbólico en momentos en los que se desea cerrar una etapa y comenzar otra, desde un cambio laboral hasta una mudanza o un nuevo proyecto.

También funciona como una base neutra para combinar con otros colores: blanco y verde para representar crecimiento, por ejemplo, o blanco y rojo cuando se busca sumar la energía asociada al fuego.

Tonos tierra: estabilidad y confianza

Beige, arena, marrón, terracota y otros tonos naturales están vinculados con el elemento tierra, asociado con la estabilidad y el equilibrio.

Por esa razón, pueden utilizarse simbólicamente cuando se necesita sentirse más centrado, seguro o estable.

Además, estos colores permiten construir un guardarropa neutro y combinan especialmente bien con verde, rojo, blanco y negro.

Cómo elegir el color de la ropa según la intención

No hace falta convertir estas asociaciones en reglas rígidas. Una manera sencilla de aplicar el Feng Shui a la ropa es elegir un color de acuerdo con la intención que se quiera representar ese día:

Dinero, prosperidad y crecimiento: verde.

verde. Amor, pasión y seguridad: rojo.

rojo. Trabajo y oportunidades profesionales: negro.

negro. Nuevos comienzos y claridad: blanco.

blanco. Estabilidad y confianza: beige, marrón y tonos tierra.

Los colores pueden aparecer en la prenda principal o simplemente en un accesorio. La idea es utilizarlos como un recordatorio visual de aquello en lo que se quiere poner la atención, más que como una fórmula capaz de garantizar resultados.