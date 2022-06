Acusan al exintendente de Cinco Saltos por malversación de fondos

Germán Epul fue acusado por malversar fondos mientras estaba a cargo del Poder Ejecutivo de Cinco Saltos. El exintendente, que llegó al poder de la mano del oficialismo Juntos Somos Río Negro, está sospechado de haber dirigido una licitación para la compra de adoquines para beneficiar a una empresa que finalmente no entregó los materiales.



En la audiencia de formulación de cargos que se desarrolló hoy, el fiscal jefe Gustavo Herrera precisó que el perjuicio para el estado municipal fue superior a los 2 millones de pesos. Detalló que la maniobra consistió en «camuflar» un pliego de licitaciones para direccionarla en favor de una empresa. La ganadora ni siquiera estaba inscripta entre los proveedores municipales y tampoco tenía como objeto social la venta de ese tipo de artículos.



Herrera detalló que la adjudicataria no presentó avales sobre la calidad de los materiales. Otras dos compañías sí se presentaron y cumplieron los requisitos previstos, pero por haber presentado un mayor valor en los costos no fueron seleccionadas.



El representante del Ministerio Público indicó que el exjefe comunal – violando la ordenanza que regula los pagos – abonó los materiales pese a que no fueron entregados en su totalidad. Sobre este punto destacó que estaba estipulado que los pagos debían realizarse contra entrega de los adoquines y que además el oferente debía garantizar stock inmediato porque la obra se encontraba en marcha.



Finalmente, pese a haber recibido el dinero a través de cuatro cheques, la firma Nalozano no entregó los materiales indicados y actualmente dejó de funcionar.

La calificación legal del caso es administración fraudulenta agravada por ser en perjuicio de la administración pública. El fiscal jefe explicó que el titular de la empresa está siendo buscado por las autoridades para ser imputado como partícipe de este delito.



Quiebre con JSRN

Epul fue intendente de Cinco Saltos entre 2015 y 2019. Llegó al poder de la mano de JSRN tras vencer a la intendenta saliente Liliana Alvarado. Un tiempo antes del cierre de su gestión, Epul dejó clara su intención de ir por un segundo mandato. Sin embargo, tras varias idas y vueltas no tuvo el apoyo del actual senador y mentor del partido provincial Alberto Weretilneck.

Esto generó un quiebre con el oficialismo y el jefe comunal buscó el selló de la UCR para competir en las elecciones municipales de 2019. Por un ajustado margen cayó en manos de la peronista Alvarado que volvió a quedar al frente Ejecutivo de la ciudad valletana.