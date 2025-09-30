Aeródromo de Choele Choel, en la mira: piden reasfaltar una pista clave para Valle Medio y VMOS

El aeródromo de Choele Choel fue inaugurado hace más de tres décadas y desde entonces «nunca fue intervenido» por lo que hoy presenta un nivel de desgaste que dificulta el «aterrizaje de aviones con turbina» e impide que el avión sanitario de la provincia pueda operar en la localidad, según señalaron desde la comisión directiva que actualmente trabaja para sostener la actividad aeronáutica regional realizando mantenimientos básicos con recursos propios.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el presidente del Aeroclub que funciona dentro del aeródromo de Choele Choel, Fernando Capra, explicó que la base aérea enfrenta “serias limitaciones” debido al deterioro de su pista.

“Desde su inauguración, en 1993, no se han realizado obras de mantenimiento, lo que ha generado un desgaste tal que hoy el costo estimado de repavimentación asciende a unos 600.000 dólares”, señaló.

Capra detalló que las operaciones actualmente se restringen a aeronaves de hélice, ya que las piedras sueltas en la pista podrían dañar las turbinas de los aviones. “Esto impide, por ejemplo, que el avión sanitario de la provincia pueda aterrizar en la localidad, lo que representa una dificultad seria en emergencias médicas que requieren traslados rápidos y directos”, agregó. Frente a esta situación, el presidente del club afirmó que todas las derivaciones van a Roca o a Viedma.

Actualmente en el aeródromo hay un helicóptero sanitario privado cubre un amplio radio que va desde Neuquén hasta Playas Doradas para brindar soporte a las obras vinculadas a VMOS en la región. “Eligieron la zona de Choele Choel porque nuestros hangares están equidistantes entre Playas Doradas y Neuquén, lo que permite operar como punto de reabastecimiento”, explicó Capra.

Cada mes, el aeródromo de Choele Choel registra decenas de operaciones aéreas hacia el sur del país. “Son productores, empresas, gente que va de paso, que viaja a Bariloche, carga combustible y continúa su recorrido”, explicó Capra.

Aeródromo 30 son los vuelos aproximados que recibe mensualmente desde la base aérea de Choele Choel, según indicaron desde el aeroclub.

El presidente del aeroclub insistió en la necesidad de una intervención urgente: “Sin obras de repavimentación, el deterioro de la pista no solo limita el potencial de desarrollo del Valle Medio, sino que también pone en riesgo la atención rápida y efectiva en situaciones críticas de salud y emergencias regionales”.

Solicitan a Weretilneck que lleve adelante el reasfaltado del Aeródromo de Choele Choel

El legislador provincial Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) presentó una nota al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, solicitando que a través de Vialidad Provincial se lleve adelante el reasfaltado del Aeródromo de Choele Choel, «por tratarse de una obra de gran importancia estratégica para el desarrollo de la región del Valle Medio».

Sempé destacó que el aeródromo «es un punto clave para la logística del oleoducto VMOS y los futuros gasoductos», así como para las empresas que se están instalando en la región.

También señaló que hay «una oportunidad única para concretar la obra» ya que la planta de asfalto de la empresa Equimac se encuentra a dos kilómetros del aeródromo, lo que según Sempé «facilitaría y abarataría significativamente la ejecución de los trabajos necesarios».