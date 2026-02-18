Aerolíneas Argentinas cancelará 255 vuelos por el paro de la CGT: la medida afectará a más de 30 mil pasajeros
La compañía suspenderá 255 vuelos este jueves por la adhesión de los sindicatos aeronáuticos al paro general de la CGT. La medida afectará a más de 31.000 pasajeros.
Aerolíneas Argentinas suspenderá 255 vuelos este jueves 19 de febrero como consecuencia del paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), medida a la que adhirieron los sindicatos aeronáuticos. La cancelación impactará en más de 31.000 pasajeros y generará pérdidas estimadas en casi 3 millones de dólares, según la compañía.
Aerolíneas Argentinas cancelará más de 250 vuelos por el paro de la CGT
Según informó la empresa, 219 de los vuelos cancelados corresponden a rutas de cabotaje, lo que afectará a unos 25.000 pasajeros. Además, se suspenderán 32 vuelos regionales, con alrededor de 5.000 pasajeros perjudicados, y 4 vuelos internacionales, que involucran a cerca de 1.000 usuarios.
Desde Aerolíneas Argentinas señalaron que se aplicarán los descuentos salariales correspondientes al personal que adhiera a la medida de fuerza por la jornada no trabajada. También recomendaron a los pasajeros con vuelos programados para ese día revisar las comunicaciones enviadas al correo electrónico informado al momento de la compra. Aquellos que adquirieron sus pasajes a través de agencias de viaje deberán contactarse directamente con ellas para recibir información sobre reprogramaciones o alternativas.
La huelga está vinculada al debate legislativo sobre la reforma laboral que se discute en la Cámara de Diputados y que ya cuenta con media sanción en el Senado, uno de los puntos centrales del conflicto entre el Gobierno y las centrales sindicales.
