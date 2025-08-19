Brasil habilitó a Aerolíneas Argentinas a retomar su expansión: cuáles son los destinos que podría incorporar

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil dejó sin efecto la medida que desde junio limitaba la expansión de Aerolíneas Argentinas en ese país. La compañía podrá retomar la solicitud de nuevas rutas y frecuencias hacia destinos estratégicos.

La sanción había sido impuesta el 20 de junio mediante la resolución 17.252, y consistía en la prohibición de abrir nuevos destinos o incrementar los vuelos ya existentes en Brasil. La restricción fue reemplazada el 15 de agosto por la resolución 17.686, publicada en el Diario Oficial de la Unión.

Según informó la ANAC brasileña, la decisión se originó en irregularidades administrativas detectadas en la documentación presentada por la aerolínea, algunas de ellas desde 2021. Entre las observaciones figuraban vuelos de pasajeros registrados como de carga y operaciones comerciales declaradas como simples traslados.

Aunque no se trataba de problemas vinculados a la seguridad operativa, la autoridad aérea había intimado en varias oportunidades a la empresa a corregir estas fallas. Ante la falta de respuesta, se resolvió aplicar la sanción administrativa.

Qué implicaba la restricción

La medida no afectaba los vuelos programados ni la operación diaria de Aerolíneas, pero sí frenaba cualquier ampliación en el mercado brasileño. Actualmente, la compañía de bandera mantiene 88 vuelos semanales a cinco aeropuertos: Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Brasilia, Curitiba y Florianópolis.

Tras la sanción, Aerolíneas Argentinas aceleró la entrega de la documentación requerida. Desde la compañía remarcaron que la observación de la ANAC respondía a cuestiones administrativas y no comprometía la seguridad de las operaciones.

Cumplidos los requisitos, Brasil levantó la restricción y habilitó nuevamente a la empresa a solicitar rutas y sumar frecuencias en el país vecino.

Con la normalización, Aerolíneas podrá retomar los planes de expansión en destinos como San Pablo, Porto Alegre y Recife, considerados claves tanto para el turismo emisivo como para el receptivo.

Con información de Noticias Argentinas